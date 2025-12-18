兵庫県三田市は１７日、家庭用の市指定ごみ袋が品薄状態になっていることを受け、１９日から、市指定以外の市販のごみ袋でも、条件を満たしていれば収集すると発表した。

年末年始に多くのごみが出ることから、指定袋の在庫が十分確保できるまで当面続けるとしている。

市によると、収集するのは、透明か半透明の素材で、市指定に準じた１０〜４５リットル程度の市販のごみ袋。黒や青など中身が見えないビニール袋やレジ袋などは収集しない。ゴミの分別方法や出し方、収集日はこれまで通りで、「燃やすごみ」だけでなく、「燃やさないごみ」などにも適用する。

市は、８月に公表した財政改善策「財政ロードマップ案」で、市指定のごみ袋の代金に上乗せする形で、ごみ処理手数料の導入検討を盛り込んだ。４５リットル袋が１枚３５円（現行１５円）などに値上げする案だったため、公表後に指定ごみ袋が品薄状態に。市は１１月、誤解や混乱が生じたとして手数料の導入計画を凍結した。

指定ごみ袋は各市民センターでも販売しており、市は「在庫確保に努めており、順次店頭に並ぶ予定だ。暫定的な措置で、終了時期は改めて知らせる」とする。問い合わせは専用番号（０７９・５５５・６７７３か、６７７４、平日午前８時半〜午後５時）へ。