１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦２人が死亡した火災で、店の経営者が非常用ボタンの受信盤の「電源を入れたことがない」と話していることや同室の木製のドアノブが壊れていたことなど様々な問題点が判明したことを報じた。

司会の石井亮次アナウンサーに「ドアノブが壊れていて、非常ベルも電源オフだった…。二重（の問題）でね？」と聞かれたコメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「最初にこの事故のことを聞いた時に事件だと思うぐらい、なんらかの人為的な、人の手が加わらないと…。火事があって、ドアノブ取れてって、非常ベル押したのに誰も助けに来ないなんてことはないんじゃないかなと思ったんですけど…」と、まず発言。

「明らかになるにつれて、お店側の安全管理がもう全然、むちゃくちゃなんじゃないかって。２年前から非常ベルのことを軽視してるっていうか、電源も入れてないって、どういうつもりで経営してたんかな？って。（室内で）気分悪くなる人もいるわけじゃないですか？ 気分悪くなった人がもたれかかって開くように押し戸になってるって聞きますから…。非常ベルがついてようが、防犯カメラがあろうが、火災報知機があろうが、人が管理してなかったら、何にもならないことですから、店側になんらかのね（問題が）。事故で片付けないでほしい」と厳しい表情で話していた。