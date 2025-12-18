【ヤクルト 「Y1000」 ぐっすり抱き枕BOOK】 2026年2月5日 発売予定 価格：3,839円

宝島社は、ムック本「ヤクルト 『Y1000』 ぐっすり抱き枕BOOK」を2026年2月5日に発売する。価格は3,839円。

本製品は、ヤクルトから「ストレス緩和」「睡眠の質向上」でおなじみの「Y1000」が、約50cmの超BIGな抱き枕で表現。モチモチな弾力で思わず抱きしめたくなる触り心地で、抱き枕としてはもちろん、リラックスタイムにもぴったりなアイテムとなっている。

※クッション以外は商品に含まれません