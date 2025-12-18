プリキュアの歴代変身アイテムがダイキャストチャームに! - 「ついにハートキャッチきた!」「ギミック付き…」と喜びの声
バンダイは、ガシャポンシリーズより「プリキュアオールスターズ 変身ダイキャストチャーム＆パッケージ4」(400円・全10種)を2025年12月第3週から発売する。
「プリキュアオールスターズ 変身ダイキャストチャーム＆パッケージ4」は、歴代変身アイテムのダイキャストチャームとミニチュア玩具パッケージがセットになった豪華仕様のアイテム。ボールチェーンVer.とカニカンVer.の2種類をラインナップしている。
ラインナップは「ピンキーキャッチュ」「ココロパフューム」「プリハート」「トロピカルパクト」「ハートキュアウォッチ」。それぞれボールチェーンVer.とカニカンVer.の2種類をラインナップしており、合計10種類。また「トロピカルパクト」はふたが開くギミックがついている。
SNSでは「えやばいついにハートキャッチきた」「5の変身バンクが無印なの好き」「欲しすぎる…………タッチフォンは特に」「プレシャスいるやん!!!!!!!!」と各作品のファンから熱いコメントが寄せられている。
