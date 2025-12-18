田中美久、カラフル紐ビキニ姿で美ボディ開放「女神みたい」「ビジュ最強」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/18】元HKT48で女優の田中美久が12月17日、自身のInstagramを更新。屋外でのグラビア撮影風景を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48G出身24歳女優「破壊力すごい」美バスト溢れる紐ビキニ姿
田中は、青空の下でのグラビア撮影風景を動画で投稿。美しいボディラインが際立つカラフルなビキニ姿で、ポージングしたりリラックスした様子で歩いている姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「完璧スタイル」「透明感すごい」「女神みたい」「ビジュ最強」「破壊力すごい」「レベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48G出身24歳女優「破壊力すごい」美バスト溢れる紐ビキニ姿
◆田中美久、屋外でビキニ姿披露
田中は、青空の下でのグラビア撮影風景を動画で投稿。美しいボディラインが際立つカラフルなビキニ姿で、ポージングしたりリラックスした様子で歩いている姿を披露している。
◆田中美久の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「完璧スタイル」「透明感すごい」「女神みたい」「ビジュ最強」「破壊力すごい」「レベチ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】