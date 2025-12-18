乃木坂46矢久保美緒、韓国カフェで美肌際立つノースリーブ姿「大人っぽくて素敵」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】乃木坂46の矢久保美緒が12月17日、自身のInstagramを更新。韓国旅行でのカフェショットを公開し、話題を呼んでいる。
◆矢久保美緒、韓国カフェでノースリーブ姿披露
矢久保は「韓国旅行で可愛いカフェへ」とつづり、落ち着いた雰囲気の店内で撮影した写真を投稿。色白な美しい腕が際立つノースリーブのワンピースに身を包み、テーブルの上に並べられたスイーツとともに、穏やかな表情を見せている。
◆矢久保美緒の投稿に反響
この投稿には「雰囲気がぴったり」「大人っぽくて素敵」「韓国カフェ似合いすぎ」「透明感すごい」「落ち着いた感じがいい」「お肌が真っ白」などの反響が寄せられている。
矢久保は10月21日、40枚目シングルの活動を最後に12月31日をもってグループを卒業することを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】