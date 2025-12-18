【年末年始に使えるおもてなしレシピ】仕込んでおける『オレンジ風味のキャロットラペ』
鮮やかなオレンジがあるだけで、ぐっと映えて食卓が垢抜けた印象に。メインの準備で手いっぱいでも、仕込んでおける一品があれば心強いものです。
ドレッシングには、オレンジジュースに加えて、にんじんのすりおろしもプラス。にんじんの甘さに爽やかな風味が重なり、シンプルながら印象的な味わいに仕上がります。
『オレンジ風味のキャロットラペ』のレシピ
材料（2人分）
にんじん……2本（約300ɡ）
〈オレンジドレッシング〉
にんじんのすりおろし…… 1/4本分（約40ɡ）
オレンジジュース（果汁100%）……大さじ2
オリーブオイル……大さじ1と1/2〜2
酢……大さじ1
塩……小さじ½
こしょう……少々
アーモンドスライス……適宜
塩
作り方
（1）にんじんの下ごしらえをする
にんじんは皮をむき、斜め薄切りにし てから縦にせん切りにし、ボールに入 れる。塩小さじ1/2をまぶし、しんなり とするまで5 分ほどおく。
（2）ドレッシングであえる
別のボールにオレンジドレッシングの材料をよく混ぜる。にんじんをざっと混ぜ、水けをよく絞りながらドレッシングに加えてあえる。器に盛り、アーモンドスライスを散らす。
彩りも味わいも頼れるキャロットラペ。普段の食卓にはもちろん、集まりの多い年末年始にも活躍してくれそうです。