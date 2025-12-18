トラジャ松田元太、ワールドツアーでの衝撃トラブルとは「堂々となんですよ」スタジオから悲鳴
【モデルプレス＝2025/12/18】Travis Japanの松田元太が2025年12月17日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。ワールドツアー期間中に起きたトラブルを明かした。
【写真】Travis Japan、盛況のワールドツアー NY公演の様子
「海外でツイてなかったこと」を聞かれた松田は、ワールドツアー期間中に起きたトラブルを回顧。「まず飛行機が定時に飛ばないんですよ。トランジットする場所も違ったりとか荷物が変わっちゃったり、そういうトラブルがあった」と切り出した。
また、「時計とか全部外したら、そういうものだけ盗まれて」と荷物検査場での出来事を話すと、スタジオからは「最悪やん」「やば！」と悲鳴が。X線検査機へ向かう際のことだったそうで、松田は「（検査する）スタッフが盗ってるのを見て。『ストップストップ』って言って返してもらえたんです」と明かした。松田は「堂々となんですよ」とスタッフの行動に驚きつつも「その人が幸せだったらそれはそれでいい」と寛大な考えを口に。共演者からは「いい人すぎるだろ」とツッコミが飛んでいた。
Travis Japanは、2024年に自身初となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」を開催。9月3日・4日の台北公演を皮切りに、香港、バンコク、そして10月10日からシアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの合計6都市を巡った。さらに、2025年には2度目となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2025 VIIsual」が7月25日（現地時間）、ニューヨークにて開幕。アナハイム、台北、香港、バンコクを巡るツアーとなっており、同年9月27日のバンコク公演をもって完走した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
