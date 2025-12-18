お笑いコンビ「マユリカ」中谷（36）が17日に放送されたテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。人気俳優との意外な関係を明かす場面があった。

この日はかまいたちの2人、「東京ホテイソン」たけるとともに4人で「今から鍋するから何か食材を1つ持ってきて」と知り合いにアポなしで電話し、食材を持ってきてもらい、鍋をするという企画。

電話するのは午前10時半。中谷は「到底この時間に、電話をかけさせていただくほどの関係性じゃないんですけど」と前置きしたうえで、ムロツヨシに電話することを宣言。3人が湧く中、中谷は「たまたま行きつけのお店がかぶってて。で、“今度Netflix一緒に家で見よう”って約束したから。これはギリ失礼ではないだろうという判断で」と関係性を明かした。

その説明に、濱家隆一は「なるほど。ムロツヨシさん、鍋するって言ってたもん」。

中谷が電話すると、すぐに出て「どうした？」とムロ。中谷は「すいません、ほんまに申し訳ないんですけど突然。今、かまいたちさんの『かまいガチ』っていう番組の収録をしてまして。みんなで鍋するから、なんかいい感じの食材1個持ってきていただけないかなと思いまして」と趣旨を説明すると、ムロも「どういうこと？」。さらに、この日は仕事ということで、鍋には参加できなかった。