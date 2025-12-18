¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡¢¡È¼Ú¤êÊª¡É¥È¥è¥¿¡ØGR86¡Ù¤ÇÁö¹Ô²ñ¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï38Ç¯Á°¡¢Á´¤¯Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾µ»½Ñ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¤ë¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÁö¹Ô²ñ¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âµé´¶¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡ª¡ØGR86¡ÙÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö RZ ¡ÈRidge Green Limited¡ÉÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡»ÞÆ¦¤Ï¡ÖÃÞÇÈ¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô²ñ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬5ÂæÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆóÅÙ¤ÈÃå¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¡×¡ÖÆóÅÙ¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤ª¤ª¤è¤½38Ç¯Á°¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤È¤¤¤¦¤«Á´¤¯Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾µ»½Ñ¡£¡£¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬AZEST¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¶¿å²ñÄ¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ñÄ¹¤Î²»Æ¬¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¡¡¤É¤ó¤É¤óÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æº£¤¸¤ã½½¿ôÌ¾¡×¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ÔÈÎ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç·î¤Ë1¡Á2ÅÙ¤ÎÁö¹Ô²ñ¡¡º£¤Ï»ÔÈÎ¼Ö¤À¤±¤ÉÁö¤ê²°»×¹Í¤Î¼Ö¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç·ë¹½Â®¤¤¤Î¤À¡£²¶¤Ï¤Þ¤À3²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«»²²Ã½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤ë¥Ï¥Þ¤ë¡×¡ÖÁö¤ê½Ð¤¹¤È¤ÏÂ¾¤Î»ö¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤º°ì¿´ÉÔÍð¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤éÉáÃÊÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Èè¤ì¤¬¤¢¤ë¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ¡£¡£¡£¥ª¥ä¥¸Ã£¤Ï¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î»²²Ã¤Ï¼Ì¿¿¤Î5¿Í¡¡¼Ö¤ÏÁ´°÷¥È¥è¥¿¤ÎGR86¡Ê»ä¤À¤±²ñÄ¹¤«¤é¤Î¼Ú¤êÊª¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡×¤È¼Ì¿¿¤òÀâÌÀ¡£¡Ö²¿¤À¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ª¥ä¥¸Ã£¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡£¡£¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£
