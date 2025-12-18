ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」3日目となる18日、この日から始まるトライアル2nd出場選手インタビューが、中央ホールで行われた。

【11R出場選手コメント】

1号艇・池田浩二（47＝愛知）レースしてないんで分からないけど大して…ですね、今のところは。（1回乗った方が）分かりやすいです。スタートは全体的に早いけど、分かりやすい方だと思います。

2号艇・佐藤隆太郎（31＝東京）（初めてのグランプリは？）うれしいですね。（レースのない2日間、どう過ごした？）本体整備と新ペラの調整で働きづめでした。新ペラだったんで良かったですね。もらった時から比べると、だいぶ良くなっています。

3号艇・馬場貴也（41＝滋賀）やっと（グランプリが）始まるなって感じですね。（2日間は）海野（康志郎）くんを実験台に、ペラをやってました。成功だと思います。

4号艇・関浩哉（31＝群馬）伸びは普通くらいかなって感じですね。ノブさん（上條）の方がいいと思いますし。でもレース足とか回り足は、まずまずなんじゃいかな。これベースで回転調整をしっかり合わせて、ターン回りとか悪くしないようにしたいです。とりあえず3走、食らいついていきます。

5号艇・西山貴浩（38＝福岡）（ペラを）全部叩き変えて、だいぶ僕寄りに染められたかと思います。14号機の過去はないです。伸びは下がることもなく、出足に染められたかと思います。（コースは）外に地元のノブがいるんで、関くんが気合入れて行ってくれるんじゃないですか？連続でG1獲っているんですから、ノリに乗っていますよ。スタートは行く気で行きます。年末、飲み会とか増えるんですけど追突事故と熊には気をつけてください。

6号艇・上條暢嵩（31＝大阪）足はいいと思います。直線というより行き足ですかね。握り込んでから進む感じは良かったです。本体を軽くやったんで、いいところを探そうかなと思ってます。（コースを聞かれて）どうしてほしいんですか？（ファンからの“前付け！”に）考えておきます。