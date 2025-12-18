１８日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。日銀会合など手控え理由には事欠かないものの、午後に入ると徐々に持ち高調整とみられる買いが優勢となった。



日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合の結果待ちといった様相のなか、午前の債券先物は前日終値を挟んで方向感なく推移した。市場では０．２５％の利上げが確実視されているが、会合後に行われる植田和男総裁の記者会見で次の利上げ時期や利上げペースなどの手掛かりを探ろうと積極的には動きにくい様子。また、政策金利の最終到達点（ターミナルレート）が中立金利のどのあたりまで目指しているのかを見極めたいとする雰囲気もあった。ただ、先物は前日に下落していた反動から買いが入りやすく、午後１時４０分すぎには一時１３３円３７銭まで上伸。とはいえ、日本時間今晩に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会やイングランド銀行（英中央銀行）金融政策委員会が開かれるほか、１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）、前週分の米新規失業保険申請件数、１２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数の発表が控えていることから上値を追う勢いには乏しかった。



先物３月限の終値は前日比１１銭高の１３３円３４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．００５％低い１．９７０％で推移している。



