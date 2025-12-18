「美しすぎる」「鳥肌たった」浦和MF渡邊凌磨&モデル妻のラブラブ2ショットが話題に
浦和レッズMF渡邊凌磨の妻でモデルの前田希美さんが15日、インスタグラム(@maeda_nozomi)で夫婦のツーショットを披露した。
前田さんはレンタルドレスショップ「HAUTE rent to runway」のPR投稿で複数の写真をアップ。黒いドレスを身にまとった自身やタキシードを着た夫のソロショット、さらに2人で寄り添ったツーショットとなっている。
コメント欄では「美しすぎる」「本当に天使」「女神すぎる」「お人形さんかと思った」「綺麗すぎて鳥肌たった」「めちゃくちゃ愛らしくて可愛い」「似合ってるドレス」「旦那さんとのツーショット写真も素敵すぎる」と絶賛の声が集まった。
渡邊は今季J1リーグ戦29試合の出場で7得点を挙げたほか、夏のクラブワールドカップでは3試合で1ゴールを記録。4月に前田さんとの結婚を報告した。
