柏MF熊澤和希が北九州に完全移籍「悔しかった日々を忘れずに日々努力をしていきたい」
ギラヴァンツ北九州は18日、柏レイソルのMF熊澤和希(24)を完全移籍で獲得したことを発表した。
熊澤は流通経済大柏高、流通経済大を経て、2023シーズンから柏に加入。24シーズンはJ1リーグで18試合に出場していたが、25シーズンはルヴァンカップ2試合のみだった。
北九州の公式サイトを通じ、熊澤は「素晴らしいクラブの一員としてサッカーができること、戦えることをとても嬉しく思います。勝利に貢献できるように全力を尽くしたいと思います」と伝えている。
また、柏の公式サイトでは「3年間通して応援してくださったサポーターの皆様、ファンの皆様、柏レイソルに関わる全ての方々本当にありがとうございました」と別れの言葉を述べている。
「今年は長い期間、怪我で苦しい思いをしましたが、心身ともにとても成長できる年だと感じました。素晴らしい選手たちと3年間、日々切磋琢磨して競争できたことは、これからの自分のサッカー人生にとって、とても大きな財産になりました。サッカー選手としてもっと成長できるように、悔しかった日々を忘れずに日々努力をしていきたいと思います。改めまして、3年間お世話になりました。ありがとうございました」
