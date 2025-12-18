宮舘涼太（Snow Man）のスタイリングを手がけたスタイリストの神代亮太が、『GIANNA』の撮影カットの数々を自身のInstagramで公開。宮舘の洗練されたヘアとファッション、そしてスタイルの良さが際立つビジュアルに、ファンから反響が寄せられている。

【画像】宮舘涼太『GIANNA』表紙＆ファッションフォト2025年・2024年分〔全3投稿）

■モードな装いで圧倒的オーラを纏う宮舘涼太

今回の撮影は、「INSPIRING DIGNITY / 心動かされる品格」をテーマに、パリの5大名門ジュエラーとともに行われた、100 million overのインスピレーション溢れるハイファッションシューティングとのこと。公開された写真には、宮舘の持つ気品と存在感を最大限に引き出したスタイリングが収められている。

表紙は、宮舘の美しいフェイスラインが際立つ横顔ショット。大きなハットをかぶり、レザー×ファーのトップスを纏ったブラックコーデの宮舘が、目にかかる長めの前髪の隙間からこちらに鋭い視線を向けている。耳元にはピアスとイヤーカフ、首元にはチョーカーとネックレス、指にはリングを重ね付けし、ラグジュアリーな空気感を漂わせている。

誌面カットでは、シルエットの美しさが際立つセットアップや、深く開いた胸元が印象的なシャツスタイル、豹柄のロングコートに同柄のシューズを合わせた装い、ファーや異素材を取り入れた大胆なスタイル、素肌にジャケットをまとったカットなど、多彩なファッションを披露。どのカットでも抜群のスタイルが際立ち、静止画でありながらも強いオーラを感じさせる。

教会のような空間で撮影された全身ショットでは、堂々とした立ち姿と視線の強さが印象的で、空間を支配するような佇まいを見せる。一方、ピアノに身を預けたカットでは、力の抜けたポーズの中にも気品が漂い、その振り幅の大きさも目を引く。

ファンからは「本当に美しい」「国王」「圧倒的美」「最高」「魅力増し増し」「エレガントでロイヤルで息を呑む美しさ」といった声が相次いで寄せられている。

■宮舘涼太『GIANNA』表紙＆ファッションフォト（2024年）