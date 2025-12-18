ソフトマックス <3671> [東証Ｇ] が12月18日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の7.5円→10円(前期は1→4の株式分割前で30円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年５月27日付「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」で2025年12月31日を基準日とする１株当たり配当金を７円50銭とすることを公表いたしましたが、業績等を勘案した上で株主価値の最大化の観点から株主への利益還元を実施していく当社の基本方針に基づき、本日開催の取締役会において、2025年12月期における１株当たり配当予想を１株当たり７円50銭から２円50銭増配し、10円00銭に修正することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

