ＪＲＣ <6224> [東証Ｇ] が12月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の17.1億円→18.1億円(前期は14億円)に6.0％上方修正し、増益率が21.7％増→29.0％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.4億円→9.4億円(前年同期は7.4億円)に12.1％増額し、増益率が13.7％増→27.5％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の28円→29円(前期は26円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、コンベヤ事業、ロボットＳＩ事業において計画通り堅調に推移しておりますが、環境プラント事業において定期的に受注する基幹改良工事が狭間の年度になったため、当初の通期計画をやや下回る見通しとなりました。利益面につきましては、コンベヤ事業において前期グループインした高橋汽罐工業において利益率の高い大型案件が多かったこと、ロボットＳＩ事業においてコストコントロールによる案件収益率の向上により営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が当初予想を上回る見通しとなりました。そのため、連結業績予想を修正しております。



当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定した配当を行うことを基本方針とし、連結配当性向30％程度を目安に配当の実施を目指しております。 この方針の下で今回公表の業績予想の修正を踏まえ、当期の1株当たり年間配当額は前回公表から１円増額の29円となる予定です。※上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

