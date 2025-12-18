　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 98561　　　 3.8　　　 40960
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18469　　 -11.4　　　　6167
３. <1321> 野村日経平均　　 15702　　　55.6　　　 50910
４. <1360> 日経ベア２　　　 10291　　　 5.7　　　 151.6
５. <1540> 純金信託　　　　　9166　　　18.7　　　 20655
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7420　　　-1.2　　　 48570
７. <1579> 日経ブル２　　　　7291　　　27.6　　　 440.4
８. <1542> 純銀信託　　　　　6986　　　-6.7　　　 30590
９. <1306> 野村東証指数　　　6948　　　81.1　　　3521.0
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　4629　　 135.2　　　　2370
11. <1330> 上場日経平均　　　4442　　 784.9　　　 51010
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4109　　　94.2　　　　5111
13. <1541> 純プラ信託　　　　3464　　　21.7　　　　9150
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3382　　 195.1　　　 347.2
15. <1308> 上場東証指数　　　2830　　　83.1　　　　3485
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　2644　　 -22.1　　　 692.6
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2627　　　23.3　　　2048.0
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2556　　 103.7　　　　 249
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　2109　　 -14.8　　　179400
20. <1615> 野村東証銀行　　　1978　　 -31.4　　　 515.0
21. <1489> 日経高配５０　　　1938　　　10.1　　　　2812
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1871　　　33.0　　　 62860
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1719　　 109.9　　　2168.5
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　1340　　　76.8　　　 50720
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1254　　　 8.2　　　 62130
26. <314A> ｉＳゴールド　　　1221　　 -27.2　　　 320.1
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1217　　　-1.9　　　 757.9
28. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1139　　　 7.6　　　　2901
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1046　　 227.9　　　 50950
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1040　　 -13.8　　　　2248
31. <1328> 野村金連動　　　　1027　　　17.4　　　 16125
32. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 892　　2377.8　　　　1313
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 778　　 -18.3　　　 56670
34. <1348> ＭＸトピクス　　　 770　　　 3.2　　　　3515
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 743　　　18.5　　　 597.3
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　 705　　　20.1　　　 38990
37. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 703　　 449.2　　　　2070
38. <1358> 上場日経２倍　　　 687　　　56.5　　　 77690
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 681　　 153.2　　　 53420
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 660　　　-8.3　　　　3025
41. <200A> 野村日半導　　　　 645　　 101.6　　　　2218
42. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 638　　　21.3　　　　9450
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 634　　 181.8　　　 30130
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 622　　 -32.2　　　　1089
45. <1674> ＷＴプラチナ　　　 578　　　20.7　　　 28060
46. <179A> ＧＸ超長米Ｈ　　　 551　　4909.1　　　 262.8
47. <1476> ｉＳＪリート　　　 549　　 695.7　　　　2074
48. <2525> 農中日経平均　　　 517　　 264.1　　　 49570
49. <2243> ＧＸ半導体　　　　 514　　 -31.4　　　　2520
50. <1543> 純パラ信託　　　　 492　　　81.5　　　 77500
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース