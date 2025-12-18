ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 98561 3.8 40960
２. <1357> 日経Ｄインバ 18469 -11.4 6167
３. <1321> 野村日経平均 15702 55.6 50910
４. <1360> 日経ベア２ 10291 5.7 151.6
５. <1540> 純金信託 9166 18.7 20655
６. <1458> 楽天Ｗブル 7420 -1.2 48570
７. <1579> 日経ブル２ 7291 27.6 440.4
８. <1542> 純銀信託 6986 -6.7 30590
９. <1306> 野村東証指数 6948 81.1 3521.0
10. <2644> ＧＸ半導日株 4629 135.2 2370
11. <1330> 上場日経平均 4442 784.9 51010
12. <1329> ｉＳ日経 4109 94.2 5111
13. <1541> 純プラ信託 3464 21.7 9150
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 3382 195.1 347.2
15. <1308> 上場東証指数 2830 83.1 3485
16. <1568> ＴＰＸブル 2644 -22.1 692.6
17. <1398> ＳＭＤリート 2627 23.3 2048.0
18. <1459> 楽天Ｗベア 2556 103.7 249
19. <2036> 金先物Ｗブル 2109 -14.8 179400
20. <1615> 野村東証銀行 1978 -31.4 515.0
21. <1489> 日経高配５０ 1938 10.1 2812
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1871 33.0 62860
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1719 109.9 2168.5
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1340 76.8 50720
25. <1326> ＳＰＤＲ 1254 8.2 62130
26. <314A> ｉＳゴールド 1221 -27.2 320.1
27. <1655> ｉＳ米国株 1217 -1.9 757.9
28. <1671> ＷＴＩ原油 1139 7.6 2901
29. <1346> ＭＸ２２５ 1046 227.9 50950
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1040 -13.8 2248
31. <1328> 野村金連動 1027 17.4 16125
32. <315A> ＧＸ銀行高配 892 2377.8 1313
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 778 -18.3 56670
34. <1348> ＭＸトピクス 770 3.2 3515
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 743 18.5 597.3
36. <1545> 野村ナスＨ無 705 20.1 38990
37. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 703 449.2 2070
38. <1358> 上場日経２倍 687 56.5 77690
39. <1367> ｉＦＴＰＷブ 681 153.2 53420
40. <2244> ＧＸＵテック 660 -8.3 3025
41. <200A> 野村日半導 645 101.6 2218
42. <1673> ＷＴ銀 638 21.3 9450
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 634 181.8 30130
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 622 -32.2 1089
45. <1674> ＷＴプラチナ 578 20.7 28060
46. <179A> ＧＸ超長米Ｈ 551 4909.1 262.8
47. <1476> ｉＳＪリート 549 695.7 2074
48. <2525> 農中日経平均 517 264.1 49570
49. <2243> ＧＸ半導体 514 -31.4 2520
50. <1543> 純パラ信託 492 81.5 77500
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
