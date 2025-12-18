日経平均18日大引け＝反落、510円安の4万9001円 日経平均18日大引け＝反落、510円安の4万9001円

18日の日経平均株価は前日比510.78円（-1.03％）安の4万9001.50円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1050、値下がりは500、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は172.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が126.35円、東エレク <8035>が101.28円、ファナック <6954>が25.74円、ファストリ <9983>が25.67円と並んだ。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を21.76円押し上げ。次いでベイカレント <6532>が9.16円、コナミＧ <9766>が8.69円、ＫＤＤＩ <9433>が7.82円、テルモ <4543>が7.22円と続いた。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、水産・農林業、空運業、サービス業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んだ。



株探ニュース

