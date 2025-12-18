ニューテック <6734> [東証Ｓ] が12月18日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結最終利益を従来予想の2億7000万円→8000万円(前期は2億6700万円)に70.4％下方修正し、一転して70.0％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の9900万円の黒字→9100万円の赤字(前年同期は1億6000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来50円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



会社側からの【修正の理由】

本公開買付けに関連して、当期において発生するアドバイザリー費用、弁護士費用その他の諸費用を300百万円程度、公開買付関連費用として特別損失に計上することとなりました。この結果、当期純利益が当初計画を下回る見通しとなったため、通期の業績予想を上記のとおり修正いたします。



当社は、「特別損失の計上について」に記載のとおり、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、安定的な経営基盤の確保と将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、業績に応じた配当を行うことを基本方針としておりましたが、本公開買付けの決済後の2026年２月28日を基準日とした配当を行う場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的差異が生じる可能性があります。そこで、当社は、株主の皆様の間で公平性を確保する観点から、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年２月期の配当予想を修正し、2026年２月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

