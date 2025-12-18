東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＰＲＩＳＭバ、ＴＯＲＩＣＯがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ＰＲＩＳＭバ、ＴＯＲＩＣＯがS高

18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数249、値下がり銘柄数323と、値下がりが優勢だった。



個別ではＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。アクリート<4395>は一時ストップ高と値を飛ばした。博展<2173>、さくらさくプラス<7097>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>は年初来高値を更新。マクアケ<4479>、Ａｉロボティクス<247A>、グリーンモンスター<157A>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、イオレ<2334>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ユナイテッド<2497>、ベースフード<2936>、ジェリービーンズグループ<3070>、フライヤー<323A>など31銘柄が年初来安値を更新。ペルセウスプロテオミクス<4882>、リンカーズ<5131>、かっこ<4166>、カルナバイオサイエンス<4572>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

