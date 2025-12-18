　18日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.8％増の2582億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.2％増の1757億円だった。

　個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> 、ＮＥＸＴ　金価格連動型 <1328> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> など13銘柄が新高値。ニッセイＥＴＦ　日経２２５インデックス <473A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、ｉシェアーズ　円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が6.60％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> が3.23％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ユーロ・ストックス５０指数 <486A> は7.72％安、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> は3.69％安、グローバルＸ　自動運転＆ＥＶ <2867> は3.28％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　レバレッジ <2869> は3.21％安、グローバルＸ　半導体・トップ１０－日本株式　ＥＴＦ <282A> は3.18％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が510円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金985億6100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1294億4000万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が184億6900万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が157億200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が102億9100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が74億2000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億9100万円の売買代金となった。

株探ニュース