「お台場プレゼント探し」

クリスマスムードで賑わう「お台場」で最新お土産事情を調査し、

1年の感謝の気持ちを込めて、「ヒルナンデス！」の視聴者の方々にプレゼントを贈る企画

＜出演者＞

・横山裕

・高橋真麻

・浦野モモアナウンサー

＜ご紹介した施設＞

●ダイバーシティ東京 プラザ

【WABI×SABI】（２階）

和にこだわったオリジナル商品をはじめ

全国各地からセレクトした漆器や和雑貨を取り揃えるお店

・Tea Cup Colorful 各7,150円

・すいとうよワイングラス 各3,520円

・九州黒糖ラテシリーズ 各940円

・デカマグ 1,980円

【チャイハネ】（4階）

職人が手作りしたインテリアやアクセサリーなどエスニック雑貨を中心に

世界各地の民芸品やオリジナル商品を販売しているお店

・着るブランケット 5,940円

・ノマディガウン 5,280円

・ノマディサルエルパンツ 4,840円

・ノマディベスト 4,620円

・チャイハネサウナハット 1,375円〜

・トンタロードール 990円

・モザイクランプ 充電式LEDライト付き 5,500円

【tutu anna】（4階）

靴下やインナー、ルームウェアなど、

ファッショナブルで機能性の高いアイテムを幅広く展開しているお店

・まるでカイロのような暖かさソックスシリーズ 1,199円〜1,859円

・ヘイおまち!!お寿司マスコット付きソックス17cm丈1,089円

【crocs】（4階）

アメリカ発のシューズブランドのお店

・クラシック クロッグ 7,700円

・クラシック アンファーゲッタブル クロッグ 8,800円

・ジビッズ 660円〜

【GODIVA】（3階）

ベルギー発のチョコレートブランド。

上質で味わい深いチョコレート製品や焼き菓子など手土産としても人気なプレゼントの定番のお店

・ブッシュ ド ノエルアソートメント（１３粒入り）4,752円

・ブッシュ ド ノエルツリーセレクション（１0粒入り）5,238円

・最中 オ ショコラ（８個入り）5,238円

・カカオ99%ダークチョコレートエルサルバドルショコリキサー 825円 ※イートイン価格

・ミルクチョコレートクッキー&クリームショコリキサー 825円 ※イートイン価格 ※季節限定

・ホットショコリキサー宇治抹茶 702円 ※イートイン価格

【SAC'S BAR】（5階）

カバンや財布を中心に

国内外から集められたファッション雑貨を扱うセレクトショップ

・Miniwallet Vintage 13,200円

・マジで軽い傘 マジカルテックプロテクション50cm 4,400円

・PUファボカラーミーアンブレラミニ4,290円

●デックス東京ビーチ

【お台場一丁目商店街】

昭和３０年代のレトロな街並みを再現した、

駄菓子やレトログッズ、和雑貨の販売や、実際に昭和を体感できる個性豊かな店舗が揃っている。

□ハイカラ横丁

懐かしい駄菓子を買えるお店。

・ブタメン（とんこつ味）119円

・さくらんぼ餅65円

・サイダー餅65円

・焦がし生キャラメル餅65円

・タラタラしてんじゃね〜よ カレー味54円

・BIGカツ54円

・都こんぶ 梅酢味162円

・セボンスター 385円

・すっぱいレモンにご用心 54円

※全て店頭価格

□台場廻転射的場

コルク7個：500円 コルク14個1000円

□お台場レトロミュージアム

大人：1300円 高校生：1000円 中学生：800円 ４歳〜小学生：500円

※休館日など詳しい情報は公式HPをご覧ください

【ウッドデザインパーク】

昨年６月オープン、全天候型室内ＢＢＱのお店。

東京タワーやレインボーブリッジなどが一望できる絶好のロケーション

・シーフードプラン １人前 4,500円

※ドリンク別料金

「大沢×ミキティ爆買いツアー」

2024年度百貨店店舗別売上高ランキング1位の伊勢丹新宿店で

年末年始に食べたい、ちょっとリッチなデパ地下グルメを大調査！

＜出演者＞

大沢あかね

藤本美貴

【I's MEAT SELECTION】（地下１階）

伊勢丹新宿店にしかない日本全国から選び抜いた牛肉や豚肉などが並ぶお肉専門店。

・国内産黒毛和牛切り落とし（100g）780円

・島根県産かつべ牛サイコロステーキ（300g）1,980円

・北海道産江別豚ロース生姜だれ味（100g）594円

・国内産牛・豚 合挽きハンバーグ 1個398 円

※仕入れ状況によって販売していないこともあります。

【伊藤和四五郎商店 鶏三和】（地下１階）

明治33年創業！老舗の鶏肉専門店

・純鶏名古屋コーチン ささみ（100g）432円

・木曾美水鶏 ガーリックステーキ （100g）469円

・純鶏名古屋コーチン 手羽レモン（100g）432円

・三和の純鶏名古屋コーチン入り鶏つみれ（100g）459円

※仕入れ状況によって販売していないこともあります

【東信水産】（地下１階）

毎朝豊洲市場から仕入れる新鮮な魚が並ぶ鮮魚専門店

・あんこうの肝（蒸し）1,880円

・ブイヤベース用セット 1,944円

・青森県大間産 まぐろ食べ比べセット 8,640円

※仕入れ状況によって販売していないこともあります

【いかやきやまげん】

・大阪名物！玉子入りいかやき大阪モダン 594円

※現在は販売終了しております

【リチュエル ル グラン ド ブレ】（地下１階）

・クルミミルク 378円

・生ハムとモッツァレラチーズのクロックムッシュ 562円

【ファーマーズクリエーション】（地下１階）

全国各地の農家直送のとれたて野菜だけを集めたコーナー

・あやめ雪かぶ 486円

・キッチンケール 432円

・ジューシーケール 432円

・カーリーケール 378円

・アメリカ産松茸 2,700円 ※現在は販売しておりません

・薫のバーニャカウダ（アンチョビ） 1,404円

・グリルMIX 756円

※仕入れ状況によって販売していないこともあります

【おせちコーナー】（本館6階 お歳暮ギフトセンター おせち料理特設会場）

・東京吉兆 特別三段重（象彦製お重・盃・盃台・取皿付）495,000円

※販売が終了している商品もあります

【Top's】（地下１階）

・てづくりMONACA 3,780円 ※伊勢丹新宿店限定商品

【CONGALI】（地下１階）

文明堂が手掛ける焼き菓子専門店

・工房釜出しカステラ １切れ303円

※販売時間が限られます ※数量限定

【柿安ダイニング】

・３種きのこソテーのペペロンチーノ風サラダ 486円

・釜揚げタコの爽やかレモンマリネ 670円 ※現在は販売しておりません

・7品目野菜のグリーンサラダ 648円 ※現在は販売しておりません

「国民意識調査ビンゴ」

場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！

今回のテーマは…

＜20代〜70代男女に聞いた！クリスマスにもう一度見たい映画＞

１位：ホーム・アローン

２位：ダイ・ハード

３位：クリスマスキャロル

４位：グレムリン

５位：戦場のメリークリスマス

６位：アナと雪の女王

７位：チャーリーとチョコレート工場

８位：ナイトメアー・ビフォア・クリスマス

９位：シザーハンズ

＜視聴者プレゼント＞

●伊勢丹新宿店

CONGALI 年賀ギュッとひとくちテイラ6個入（はちみつ・メープル）

