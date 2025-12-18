「来週いつ空いてる？」男性が予定を先に押さえたがるのは“本気サイン”
デートの帰り際や何気ないLINEで、「来週いつ空いてる？」と早めに予定を押さえようとしてくる男性。
まだ関係が浅くても、そんな積極的なスケジュール管理には、言葉以上の本心が隠れているものです。
そこで今回は、男性が“先の予定”を取りにくるときに見せる“本気サイン”を解説します。
あなたとの時間を確実に確保したい気持ちが高まっている
予定を前倒しで決めようとするのは、あなたとの時間を優先したいという強い意思の表れ。
早めに予定を押さえることで、「チャンスを逃したくない」のでしょう。
間隔を空けると距離が離れそう…そんな不安からの“積極性”
男性は本命女性との関係が進みはじめると、間隔が空くことで距離が戻ってしまうのを避けたくなります。
早めに次の予定を決めてしまうのは、流れを止めたくないという素直な気持ちからなのです。
あなたの都合に合わせようとする姿勢は、丁寧に関係を進めたい証拠
本気の男性ほど、ただ強引に日程を決めるのではなく、
複数の候補日を出したり「合わせるよ」と言ってくれたりするはず。
そこには、女性の生活や負担をきちんと尊重したいという誠実さがにじみます。
予定を押さえようとする行動の中でも、これは特に本気度の高いサインです。
男性があなた予定を先に押さえようとするのは、「関係を前に進めたい」という気持ちの表れ。
あなたのペースを大事にしながら、その好意を受け取ってみてください。
