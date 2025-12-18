歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。大阪でのディナーショーを成功させ、感謝の気持ちを伝えています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「赤い薔薇が、今年も温かく迎えてくれました」 帝国ホテル大阪でのディナーショーを報告





工藤さんは、「帝国ホテル大阪の赤い薔薇が、今年も温かく迎えてくれました」とのコメントとともに、ディナーショーの様子や会場を彩った美しい赤い薔薇の写真を投稿しました。







帝国ホテル大阪のロビーには、この時期の風物詩となっている鮮やかな赤い薔薇のドーム型オブジェが設置されています。







円形の台座の上に「永遠」の花言葉を持つ1001本の赤い薔薇のプリザーブドフラワーを贅沢に使用した姿は、周囲の華やかな照明や重厚な内装と相まって、格別な雰囲気を醸し出しています。







投稿された動画では、工藤さんが淡い水色のドレスに身を包み、代表曲「恋一夜」を歌唱。パワフルな歌声を響かせる様子が収められています。紫の照明に照らされた幻想的なステージで、バンド編成の演奏陣と共に情熱的なパフォーマンスを繰り広げました。







工藤さんは投稿の中で「DSにお越しくださった皆さま、本当にありがとうございました」と、来場したファンへの感謝を表明。「皆さまのおかげで、会場はとても温かく、そして情熱に満ちた雰囲気に包まれ、心に残る特別な時間を過ごすことができました」と振り返りました。







さらに、「お忙しい中、貴重なお時間を割いてお越しくださったこと、心より感謝いたします」と言葉を尽くしており、ファンとの絆を大切にする工藤さんの誠実な人柄が伝わる内容となっています。



【担当：芸能情報ステーション】