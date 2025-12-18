²ÐºÒ¤ÎÊ¿ÅÄËÒ¾ì¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¼ê¸þ¤±¤Ë¡×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸·ÇºÜ¡¡²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤¬Â³¡¹
¡¡14Æü¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿»³·Á¸©¤ÎÊ¿ÅÄËÒ¾ì¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Á´¹ñ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ
¡¡¡Ö²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ø¤Î¸æÎé¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÀ¾ì²ÐºÒ¤ËºÝ¤·¡¢´óÉÕ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±ÍÆñ¤¯ÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤ÁÀ¸»º¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Îµß¤¤¤Ï¡¢°é¤Æ¤¿ÆÚÆù¤ò³§ÍÍ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ Èà¤é¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼º¤ï¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¼ê¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·»ä¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¿©Âî¤Ç¡¢Ê¿ÅÄËÒ¾ì¤ÎÆÚÆù¤òÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¥¯¥é¥ÖÀ¸¶¨ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨ÍÍ¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÀìÌçÅ¹ÍÍ¡¢°û¿©Å¹ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ¡£ ³§ÍÍ¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Á°¤ò¸þ¤¯°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÆÚÆù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·ÇºÜÊ¸¤òÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¹ØÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿©Âî¤Ç²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤È¶¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£°Ê²¼¡¢·ÇºÜÊ¸Á´Ê¸¡£
²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ø¤Î¸æÎé¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÀ¾ì²ÐºÒ¤ËºÝ¤·¡¢´óÉÕ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¤´»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±ÍÆñ¤¯ÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁÀ¸»º¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÆÚ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Îµß¤¤¤Ï¡¢°é¤Æ¤¿ÆÚÆù¤ò³§ÍÍ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ Èà¤é¤ÎÌ¿¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¼º¤ï¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¼ê¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·»ä¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¿©Âî¤Ç¡¢Ê¿ÅÄËÒ¾ì¤ÎÆÚÆù¤òÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¥¯¥é¥ÖÀ¸¶¨ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨ÍÍ¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÀìÌçÅ¹ÍÍ¡¢°û¿©Å¹ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤Æ¡£ ³§ÍÍ¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Á°¤ò¸þ¤¯°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÆÚÆù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î17Æü
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿ÅÄËÒ¾ì
