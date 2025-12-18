島根県美郷町は、町内で産業廃棄物最終処分場計画を進める廃棄物処理業「ミダックホールディングス」（本社・静岡県浜松市）の株式について、株主提案権を行使可能な３万株以上を取得する方針を固めた。

計画に反対する住民らの意向を踏まえ、「物言う株主」として発言権を持つ狙い。２０２６年度一般会計当初予算案に取得経費約５５００万円を計上し、取得に関する議案を提出する。

同社は東証プライム上場で、２５年３月末時点で２７７７万３５００株を発行。処分場の予定地は同町内田地区の旧ゴルフ場予定地で、既に土地を取得した。

産業廃棄物処分場の施設設置は、都道府県などが許可権限を持つ。同社は県の許可が出た後、２８年度の着工を目指す。埋め立て面積約１５ヘクタール未満、容量約４００万立方メートル、埋め立て期間は約２０年間を計画する。

地元住民からは農業・生活用水などへの影響を懸念する声も上がる。住民団体「君谷の水と命を守る会」と君谷地域連合自治会は、町人口３９６５人を上回る４００５筆の反対署名簿を８月に県に提出した。

嘉戸隆町長は「基礎自治体の立場としては賛否を申し上げる立場にない」としながらも、住民の意向に基づいて事業者側に実効性のある要請ができるようにしておく必要があると、株を取得する狙いを説明する。配当金は会社訪問や株主総会に出席する交通費などに充てることを想定する。

嘉戸町長は「株主総会という最高の意思決定機関で議案そのものを提出できるのは、発言力としては極めて大きい。会社側にしっかり意見を言う、物言う株主として関わっていく」と話す。同社は読売新聞の電話取材に「コメントはありません」とした。

自治体の株取得については、ＪＲ姫新線沿線の岡山県真庭市が、路線存続と利用促進に向けてＪＲ西日本株を保有。配当金は市民が団体などで路線を利用する運賃や、姫新線関連イベントの開催費補助として活用している。