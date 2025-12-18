テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が18日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。パワハラについて語った。

同番組はタレントのホラン千秋と指原莉乃が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「話せばわかる」をテーマにトーク展開された。

「話せば自分は直せたけど、問題が治らない人がスタッフにいるとき」だと切り出して「若手にパワハラしちゃうとか、そういう人が同じチームにいて、その人が鈴木さんだとする」と解説。「俺がよく使ってたテクニックが、テレビ東京の鈴木さんがパワハラする…その人がいる会議の時に、フジテレビに鈴木さんそっくりの（架空の）渡辺さんって人を作る」と明かした。

「“フジテレビの渡辺ってヤツが、後輩との会議でこう言うこと言って、すごい嫌われてて、パワハラしてるんですよ”って鈴木の前で言う」と解説し「架空悪役作戦って言うんだけど」と佐久間氏。「該当してる鈴木は“ろくなヤツじゃないですね”って言う」とその意図に気づかれないことも多々あるというが「でもそういうことを何回か言ってると封じ込めることはできる。俺はフジテレビとか日テレに架空の悪いやつを20人くらい作っちゃってる」と明かして笑いを誘った。