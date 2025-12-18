¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðÂç¡¦Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤¬²¦¼ÔÃ¥´Ô¤Ë¼«¿®¡¡¥«¥®¤Ï±ýÏ©¤ÎÁö¤ê¡ÖÍ¥¾¡¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¶ðÂç¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ïà²¦¼ÔÃ¥´Ôá¤Ø¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î£²Âç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁí¹ç£²°Ì¡£Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬£±¤Ä¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¥Á¡¼¥à¤Ï¼ç¾¡¦»³ÀîÂóÇÏ¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡¢µ¢»³ÐÒÂç¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£´Ç¯¡Ë¤Î£´ËÜÃì¤ò¼´¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¤½¤í¤¦¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Öº£²ó¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÁí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£²Æ¾ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ´°÷¤¬²Æ¹ç½É¤Ë¤½¤í¤ï¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÃæ´ÖÁØ¤ÎÁª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÏÁª¼êÁØ¤òÉð´ï¤ËÀï¤¨¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¶ðÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¤Î£µ¶¯¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤â¡Öº£Ç¯¤Ï·ë¹½·ãÀï¤À¤È»×¤¦¡£½Ð±À±ØÅÁ¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ò¸«¤Æ¤â¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶áÇ¯¤Ï¡Ê³ÆÂç³Ø¤¬¡Ë±ýÏ©¤Ë¼çÎÏ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢±ýÏ©¤ÎÀª¤¤¤ÇÉüÏ©¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¤â£³ÈÖ°ÊÆâ¡¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡Ê¼ó°Ì¤È¤Îº¹¤ò¡Ë£²Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÉüÏ©¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©¡£½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤ÇÄºÅÀ¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£