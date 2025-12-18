マドンナ＆ガイ・リッチー元夫婦が奇跡の再会！ 息子ロッコの個展で親子3ショット
2008年に離婚し、その後息子ロッコの親権を巡って係争を繰り広げたマドンナとガイ・リッチーが、離婚後初となる2ショットを披露した。
【写真】よかったね！ 息子ロッコの絵の前で 披露された親子3ショット
JusuJaredによると、元夫婦であるマドンナとリッチー監督は、現地時間12月12日、ロンドンで開催されたロッコの個展「Talk is Cheap」に駆け付け、離婚以来初となる2ショットをキャッチされたそう。
15日にロッコがインスタグラムを更新し、作品の前で親子3人でポーズを取る写真を公開。「一部の人が僕を批判するのは当然のことであり、責めたりしない。でも僕は、自分を誇りに思うし、それ以上に、僕をサポートするために両親が同じ部屋に揃ってくれたことを誇らしく思う」と綴った。有名人を両親に持つことの特権と、そんな両親の離婚を乗り越えたことについて、触れたようだ。
人気歌手のマドンナと、実写版『アラジン』などで知られるリッチー監督は、2000年に結婚し、2008年に離婚。2015年にはロッコの親権を巡って争い、翌年、ロッコがリッチー監督のいるロンドンで暮らすことで合意した。
マドンナは今年9月に出演したポッドキャスト『On Purpose（原題）』で当時を振り返り、「腕を切ってしまいたいと願う瞬間があった。実際に自殺も考えました」「正直に言うと、大局を見ることが出来ず、人生で一番辛い日々だった」とコメント。「私の結婚は上手くいかなかったけれど、多くの結婚は上手くいかないもの。間違った人や相性の合わない人、相応しくない人と結婚してしまう。誰かに子どもを奪われるなんて、殺された方がましだと思った」と語っていた。
ロッコの投稿には、リッチー監督と仲の良いデヴィッド・ベッカムから、「誇らしいよ、よくやった。貪欲であり続けろ」と応援メッセージが送られているほか、英モデルで、恋人のジェイソン・ステイサムがリッチー監督と親しいロージー・ハンティントン＝ホワイトリーや、俳優のソフィア・ブテラ、写真家のグレッグ・ウィリアムズ、マドンナのマネージャーのガイ・オセアリーらから絵文字などで励ましが寄せられている。
引用：「ロッコ・リッチー」インスタグラム（＠roccoritchie）
