本格抹茶ミルクティーに“おもちパール”をトッピング！ゴンチャの紅白ドリンク「もちmochi抹茶」

ゴンチャから、本格抹茶を使用した新年を盛り上げる紅白ドリンク「もちmochi抹茶」が期間限定発売されます。

2026年の幕開けを彩るゴンチャの新作は、国産の抹茶を100%使った新年にふさわしい「もちmochi抹茶」。コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングしています。

ラインナップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感のホットを用意。

もちmochi抹茶 ミルクティー

もちmochi抹茶 ほっとミルクティー

ほんのりピンク色に仕上げたおもちパールとフワフワの白いミルクフォーム、鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーが織り成す、縁起の良い3色の組み合わせが、見た目にも新年にぴったりなドリンクに。

さらに、初茶と合わせて「抹茶フィナンシェ」も登場。

抹茶フィナンシェ

抹茶ならではの奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくら炊いたあずきがやさしい甘さを添える、上品で調和のとれた味わいです。じゅわっと広がる抹茶の旨味とあずきのやさしい甘みをティータイムにいかが？

「もちmochi抹茶」「抹茶フィナンシェ」は2025年12月26日(金)から国内ゴンチャ全店で販売。※一部商品を販売していない店舗あり。