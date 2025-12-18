¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¡ÖºÆµ¯Àï¡×¤òÈ¯É½¡¡S¥Ð¥ó¥¿¥àÅ¾µé½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡ª
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÏ»Åç¥¸¥à¤Ï18Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥¸¥à¤Ç¡¢ÍèÇ¯2·î15Æü¤Î¶½¹Ô¡ÊÂçºå¡¦½»µÈ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤òÈ¯É½¡£Á°IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê29¡Ë¤¬IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇWBCÆ±µé4°Ì¡¢IBFÆ±µé6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡Ê30¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÔÀä¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿6·î¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÀï¤«¤éÈ¾Ç¯¡£Éé½ý¤·¤¿±¦¸ª¤âÌþ¤¨¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤ØÆ°¤»Ï¤á¤¿À¾ÅÄ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯Àï¡¢¤½¤·¤ÆS¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø³¬µé¤ò¾å¤²¤¿½éÀï¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡£¡Ö¸ºÎÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ê¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î»þ¤è¤ê¡Ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÌÜ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Îµ±¤¤¬á´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¸µIBFÀ¤³¦S¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò»ëÌî¤Ë¸ò¾Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¿¤À¡¢²áÄø¤Ç°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡×¡Ê»ÞÀî¹§²ñÄ¹¡Ë¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£IBF¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥¹¤È¤ÎÂÐÀï»ØÎá¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀ¾ÅÄ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡»ÞÀî²ñÄ¹¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ½¤ò±Û¤¨¤¿¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¤È°ã¤¤¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ï±¦¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¤ò»ý¤Ä¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥á¥¥·¥«¥ó¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£Âî±Û¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¡ÖÂçÊª¿©¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿À¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ë³Ê¹¥¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¸«¤»¤ëÉôÊ¬¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤ÏÀÀ¤Ã¤¿¡£4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë°æ¾å¾°Ìï¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯5·î¤Ë°æ¾å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤ÊÃæÃ«½á¿Í¤¬¤Ò¤·¤á¤¯·ãÀï³¬µé¡£¡Ö¡Ê2¿Í¤¬Àï¤Ã¤Æ¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÃæ¿´¼´¤Ø¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼À¾ÅÄ¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£