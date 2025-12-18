１７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、大人気企画「名探偵津田」を放送。過去３話にはなかったお色気要素が盛り込まれたが、その時に一部ネットでは、別の指摘が複数上がった。

今回の「名探偵津田」では、津田が幽霊が出る部屋に泊まることに。すぐに寝息を立てたが、女性の幽霊が登場し、津田の布団の中へ。びっくりした津田は飛び起きるも、女性の幽霊はどうやら布団の中で上半身を露わにしていたようで、津田は大興奮。すぐにズボンを履いて、再び布団の中をのぞいてはニヤニヤが止まらない。

そして幽霊は消え、津田は幽霊が寝ていた布団のぬくもりを確かめるが、実はその時に一部ネットでは別の“幽霊”ではないか？という指摘が。津田が寝ているカットで、窓の外に人の顔が見えるというもので「セクシー幽霊のくだり、俯瞰カメラの右下で何かモゾモゾ動いているなと思ったら窓の外にめっちゃ人の顔が」「これやっぱり窓から誰かのぞいてるよね」「窓に誰かいなかった？」「名探偵津田が寝てるシーンで窓から誰かのぞいているのなんで誰も気付いてないの？」などの指摘が複数上がっていた。