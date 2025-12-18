「世界初」の自動運航フェリーに！

両備ホールディングス傘下の国際両備フェリーが運航するフェリー「おりんぴあどりーむせと」（942総トン）を使用した自動運航のデモンストレーションが2025年12月10日、瀬戸内海を舞台に行われました。日本財団が推進する無人運航船プロジェクト｢MEGURI2040」の一環で、2025年度中に世界初となる一般の旅客が乗船した状態での自動運航を目指します。

両備ホールディングスの小嶋光信CEO（最高経営責任者）は「海運業界にとっては一つの革命になる」と強調しました。

自動運航機能が搭載された「おりんぴあどりーむせと」は藤原造船所で建造され、2019年5月に竣工しました。同船が主に就航しているのは新岡山（岡山市）と小豆島の土庄（香川県土庄町）を結ぶ所要時間70分ほどの航路で、観光客も多く利用しています。工業デザイナーとして知られる水戸岡鋭治氏がデザインを手掛けており、「海を走る遊園地」をコンセプトに、デッキ上には滑り台やミニトレインなどのさまざまな遊具が設けられています。

日本財団の海野光行常務理事は「『おりんぴあどりーむせと』は今月5日に自動運航を前提とした船舶検査に合格し、営業運航でも自動運航船としての機能を使用できるようになった。これにより世界で初めて自動運転レベル4相当の技術を活用する商用運航の船が誕生した」と説明します。

日本全体で人口減少による人手不足が深刻化し、内航船員の減少が危惧される中、日本各地にある離島航路の維持が厳しくなっているのが現状です。特に瀬戸内海の航路は日常生活の足としてだけでなく、国内外からの観光客がアクセスする重要な手段であることから、自動化を進めることで船員の負担軽減と便数確保の両立が見込まれます。

その一方で、航行する船舶が多い瀬戸内海を通り、旅客と車両の両方の輸送を担うため定時運航が求められているフェリーの自動化を図るには、衝突する可能性がある船や障害物を避ける確実な避航やスムーズな離着桟といった機能が必須です。

「船舶の海難事故はヒューマンエラーが8割を超えている。これを機械に任せることで少なくしていく」

海野常務理事はこう話したうえで、「瀬戸内海は海流の流れもたくさんあり、漁船やプレジャーボートもたくさんある。ここをクリアできれば、モデルとして他の地域でも使えるのではないか。離島の住民の足を確保・維持を進める上で重要な意義がある」と強調しました。

「そっちは浅瀬、航行禁止区域、あの船横切ってくる…」予測して動く！

今回の見学会では、「おりんぴあどりーむせと」の避航デモンストレーションや自動着桟デモンストレーションが披露されました。



着桟も自動で行った（深水千翔撮影）



船上に搭載されたセンサーからの情報を基にプランナーが他船の針路を予測し、安全なルートを提案。浅瀬や航行禁止海域を航行していないかAPU（アクションプランニングユニット）が海図情報と照らし合わせて判断を行い、DTC（ドライブトレインコントローラー）が船とプロペラを自動で制御し、針路を交差する可能性があるタグボートを避けて元の航路に戻りました。

小嶋CEOは「効率的な運航を求められるため非常に期待が大きい。自動運航のシステムが搭載されることが当たり前の時代が来ると思っており、企業力を高めてどんどん入れられるように努力していきたい」と期待を示しました。

「おりんぴあどりーむせと」は、「MEGURI2040」のフェーズ2で2025年度中に商用化を予定している自動運航機能搭載船舶の第１弾に当たります。今後は自動運航機能の検証などを進め、実際の営業航海において自動での航行を実施することを計画しています。

このほか井本商運のコンテナ船「みかげ」（749総トン）、川崎近海汽船のRORO船「第二ほくれん丸」（1万1413総トン）に加え、無人運航船に必要なシステムをすべて備えた新造船として旭洋造船が建造し鈴与海運が運航する696TEU型新造コンテナ船「げんぶ」（5689総トン）が順次、商用での自動運航を始める予定です。

また、「MEGURI2040」ではこれまで船上で行ってきた業務を陸上で行えるようにするため、機関部の遠隔監や、運航計画の立案など複数の無人運航船を同時に支援する場所として、陸上支援センター（FOC）も構築しました。今後は陸上支援センターを通じて４隻同時に遠隔操船する実証実験なども実施していきます。

その４隻のなかでも、「おりんぴあどりーむせと」は唯一となる一般の乗客を運ぶ旅客船です。小嶋CEOは「小豆島航路は生活航路であると同時に観光航路。外国の方もたくさん乗る。船内に乗られた時、自動運航をしている船というアナウンスを行うことで、安心して楽しんでもらいたい」と話しました。