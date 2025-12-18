3COINSから10.1インチタブレット登場 1万6500円
パル（PAL）は、「3COINSプレミアムライン」の新製品として、Android 15 GO Edition搭載の10.1インチタブレットを22日に発売する。価格は1万6500円。公式サイトで購入できる。
製品概要
チップセットにAllwinner A333を搭載し、メモリーは3GB、ストレージは64GB。最大128GBのmicroSDXCカードに対応する。OSはAndroid OS Go Edition 15。
ディスプレイは10.1インチで解像度は1280×800。静電容量式の5点タッチに対応する。カメラはフロントが約200万画素、リアが約200万画素。
バッテリーは3.8V/6000mAh、連続動作時間はオンライン動画再生時で約5.5時間。充電時間は約4.5時間。
大きさは243.5×162.2×9.6mm、重さは約486g。ハウジング素材はPC＋ABS。保証期間は6カ月。付属品はクイックスタートガイド、取扱説明書、保証書。ACアダプターとUSBケーブルは付属しない。項目 内容 OS Android 15 Go edition プロセッサー Allwinner A333、CPU:Cortex-A73×1+Cortex-A53×4、GPU:Mali-G57 MC1 メモリー 3GB (3GBの仮想メモリ追加対応) ストレージ 64GB ディスプレイ 10.1型（1280×800） ADSパネル 270cd/m2 5ポイント静電容量式 無線LAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz Bluetooth Ver.5.2 スピーカー 0.8W+0.8W ステレオスピーカー内蔵 マイク 1基内蔵 カメラ フロントカメラ：約200万画素 (1600*1200)
リアカメラ：約200万画素 (1600*1200) センサー類 加速度センサー microSDスロット microSDカード(最大2GB)/microSDHCカード(最大32GB)/microSDXCカード(最大128GB) USB Type-C USB2.0 充電&データ通信用 OTG対応 ヘッドホンジャック 3.5mm CTIA規格 バッテリー 3.8V/6000mAh リチウムイオンバッテリー 連続動作時間目安 約5.5時間 (輝度50% オンライン動画再生時) 充電時間目安 約4.5時間 (電源オフ時) 大きさ 243.5×162.2×9.6(mm) ※突起部を除く 重さ 約486g 外装素材 正面：ガラス、PET／背面：PC+ABS 動作温度範囲 5度～40度 動作湿度範囲 20％～80％(結露なきこと) 保証期間 6カ月
アクセサリー
3COINSでは「ACアダプター急速充電」（550円）を取り扱っており、10.1インチ用の「タブレット手帳型ケース」（1650円）も販売予定。