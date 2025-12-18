「キャリア最高のスタート」年間43発ペースのケインが“レバンドフスキ超え”への意欲を明かす「あの記録は信じられないほど素晴らしい」
あの「記録」をしっかりと意識しているようだ。
バイエルンに所属するハリー・ケインが『スカイ・ドイツ』のインタビューに応じ、あるブンデスリーガ記録への意欲を明かした。それは2020−21シーズンにロベルト・レバンドフスキ（当時バイエルン）が樹立した年間最多得点記録（41）だ。
14節を終えたブンデスリーガで断トツの18ゴール（２位に10ゴール差）を叩き出し、「キャリアで最高のスタートを切れた」と実感するストライカーはこう続ける。
「並ぶことは可能だと思うけど、まだ道のりは長い。あと４、５か月はこのレベルを維持しなければならないんだ。サッカーで最も難しいのは、長期間にわたって一貫性を保つこと。あの記録は信じられないほど素晴らしいし、塗り替えるのが難しいことも分かっている。でも、そういう高い志を持って挑戦し続けることは、いつだって素晴らしいことさ」
ケインの得点数を年間ベース（34節）に換算すると、驚異の「43」となる。怪我で長期離脱していたトップ下のジャマル・ムシアラ、左SBのアルフォンソ・デイビスが戦列に戻り、自身へのサポート態勢がますます盤石になりそうなシーズン後半、世界屈指のストライカーがさらに得点ペースを上げるかもしれない。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
