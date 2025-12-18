好き＆行ってみたい「秋田県のパワースポット」ランキング！ 2位「白神山地のブナ林」を抑えた1位は？【2025年調査】
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「秋田県のパワースポット」を紹介します！
回答者からは「映像でしかみたことない為雄大なブナ林を自分の目で見てみたいと思うため」（40代女性／北海道）、「世界遺産の歴史あるブナ林から活力を頂けそうなパワースポットだから」（20代男性／埼玉県）、「幻想的で行って見たいから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「御座石神社の鳥居から見える田沢湖はステキな景色なので行ってみたいです」（30代女性／北海道）、「静寂の中にたたずむ湖は心を整えてくれそうで、自然が生み出す透明なパワーに包まれる感覚が味わえる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「湖の青さは“辰子姫伝説”とも結びついており、 訪れるだけで心が浄化されるパワースポット感満点です！」（20代男性／福井県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：白神山地のブナ林／60票2位は「白神山地のブナ林」でした。秋田県と青森県にまたがる白神山地は、世界自然遺産にも登録されている広大な原生林地帯です。中でもブナ林は神秘的な雰囲気に包まれ、森林浴やトレッキングの名所として人気。訪れる人に癒しとエネルギーを与えてくれるスポットです。
1位：田沢湖／82票1位は「田沢湖」でした。日本一の水深を誇る田沢湖は、神秘的な瑠璃色の湖面が印象的な秋田の代表的観光地。たつこ像が湖畔に佇み、伝説と自然が調和した空間として多くの人々に親しまれています。四季折々の風景も美しく、パワースポットとしても注目されています。
(文:坂上 恵)