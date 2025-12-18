来年2月8日に投開票が行われる県知事選挙について、12月17日現在、いずれも無所属の4人が立候補を表明しています。

元副知事で元復興庁統括官

▽新人 平田 研氏(58)

2期目を目指す

▽現職 大石 賢吾氏(43)

食品コンサルティング会社社長

▽新人 宮沢 由彦氏(58)

共産党県常任委員

▽新人 筒井 涼介氏(32)

告示まで1か月ほど。

立候補表明までの背景や、各政党の動きなどをお伝えします。

【NIB news every. 2025年12月17日放送より】

■新人 平田 研氏(58)「元副知事で元復興庁統括官」

今年9月。いち早く県知事選挙への出馬を表明したのは、平田 研氏です。

（平田 研氏）

「このままでは長崎県の県政は混乱停滞し、県政は前に進まない。県民の皆さんは動かない県政に失望し、県の将来に希望を失ってしまう」

長崎南高校、東京大学を卒業後、旧建設省に入省。

官僚としてキャリアを重ね、2018年から5年間は、長崎県副知事を務めていました。

そしてその後、東京で国交省や復興庁の幹部職を歴任しました。

出馬の決断を後押ししたのは経済会や一部の首長の県政停滞を危ぶむ声でした。

（平田 研氏）

「長崎を前に進めていくためには、県民からの信頼とリーダーの強い意志がともになければならない」

■現職 大石 賢吾氏(43)「前職を51票差で破った全国最年少知事」

平田氏の会見から1か月後。2期目を目指す、現職の大石 賢吾氏が出馬を表明しました。

（大石 賢吾氏）

「誇りに思って自慢したくなるような、そんな新しい長崎県を県民の皆さまと引き続きつくっていきたい」

前回の知事選で当時の現職 中村 法道氏を、51票差で破った「全国最年少知事」。

コロナ禍の対応や子ども政策、企業誘致など県政課題に向き合う中、去年6月以降、大石氏の後援会の政治資金疑惑を県議会が指摘。

大石氏は政治資金規正法違反などの疑いで刑事告発されましたが、長崎地検は9月、嫌疑不十分で不起訴処分にしました。

その後も、大石氏は「不正な金銭を受領したことは一切ない」と繰り返し説明し、対応に追われました。

（大石 賢吾氏）

「これまでの対応の状況や、私の思いなどをしっかりお伝えした上で、丁寧に方向性の決断をしたいと思っていた」

政治資金を巡り、支援者や県議会などへの対応が出馬表明の遅れにもつながったとみられます。

■どう動く？自民党県連「推薦願の取扱い巡り紛糾も」

県のこれからを、“誰に託すべきか”。

10月に開かれた自民党県連の選挙対策委員会は、平田氏と大石氏から提出された推薦願の取扱いを巡り、紛糾しました。

（自民党県連 加藤 竜祥会長）

「参議院選挙、衆議院選挙。そして都議会議員選挙の3連敗は、有権者が政治とカネの問題を重く捉えているからに他ならない。疑惑の過中にある人を、本日の議論の俎上に載せるべきであるか」

前回の選挙では、大石氏を推薦した自民党県連。

通常であれば、引き続き「推薦決定」となるはずですが、今回は政治資金問題を踏まえ、出席者からは賛否の意見が…。

（自民党県連 金子 容三選挙対策本部長）

「最終的には、平田さんに推薦を出すというふうな決定となった」

多数決の結果、わずか1票差で「平田氏推薦」の方針を決定しました。

自民党県連の推薦を勝ち取った平田氏。

（平田 研氏）

「一部の人の意見や、一部の業界の意見、一部の声の大きい人の意見。そうではなくて、県民の為の最善の政策を選んでいく。これが真ん中を歩んでいくということ」

先月の事務所開きには自民のほか、同じく推薦を決めた国民民主、立憲民主の県連の代表、市長、町長など約1200人が出席しました。

（自民党県連 古賀 友一郎議員）

「疑惑いっぱいの人を、推薦するわけにはいかない。これはわれわれ自民党が、自分の首を絞める」

（園田 裕史 大村市長）

「県と市が連携して仕事をしていく。そのために必要なのは、平田研さん。平田研、長崎県、前に進むけん、ケン、ケン、ケン」

平田氏は人口減少や物価高騰などの課題を挙げ、着実な県政発展に意欲を示しました。

会場には、前回の選挙で大石氏に敗れた前知事の中村 法道氏も駆けつけ、終始 着席することなく、平田氏への支援を呼び掛けていました。

（平田 研氏）

「(課題は)知名度。“平田研” という名前は皆さんご存じないので、とにかく名前を知ってもらうために必死にやっていきたい」

その翌日。

大石陣営は、くしくも同じ会場で決起大会を開催。

（大石 賢吾氏）

「今回は県民党として戦う。今立ち上がって、大いに長崎県の未来を語り合って、先輩方の知恵と力を借りて、輝く長崎県の未来を一緒につくっていこう」

参加したのは、県医師連盟や県看護連盟、県建設業協会といった自民党を長年支えてきた業界団体。

約1000人が集まりました。

（県医師会 森崎 正幸 会長）

「4年前に世代交代をした。それれを先に進めないといけない。古い県政を阻止する」

自民党所属の議員団が姿を見せない中、マイクを握ったのは…。

（金子 原二郎氏）

「自民党だって今日まで多くの議員が誕生したのは、舞台に上がっている支持団体の皆さん方のおかげ。それを力でおさえようとするのはいかがなものかと…」

元知事で、農林水産大臣を務めた金子 原二郎氏。

長年所属した自民党を先月 離党し、大石氏の支援にまわりました。

関係者によると、自民党県連内にはほかにも水面下で大石氏支援を模索する動きがあるということです。

大石氏は子育て政策の拡充や交流人口の拡大、長崎と韓国・釜山を結ぶ国際航空路線の就航といった実績を強調。

新しい県の総合計画案の策定を進めると同時に「県民が自慢したくなる長崎の実現」を掲げています。

（大石 賢吾氏）

「思いを一つにすれば、実現できないことは何もないと思う。しっかり皆の思いを一つに出来るように取り組んでいきたい。変わらず、まっすぐ、しっかり長崎県政の発展のために、今後も全力でやっていく」

■新人 宮沢 由彦氏(58)「食品コンサルティング会社社長」

3人目として出馬会見を開いたのは、宮沢 由彦氏です。

（宮沢 由彦氏）

「政治家による政治家のための選挙ではなくて、県民による県民のための選挙をしていきたい」

千葉県出身の宮沢氏は、前回の知事選に出馬。

石木ダム建設事業の見直しなどを訴えたものの、落選しました。

（宮沢 由彦氏）

「県政を県民の手に取り戻そう。県民の声が届く政治にしよう。それが今回のテーマだ」

今月7日には、石木ダム建設事業に反対する市民団体や住民向けの説明会を傍聴。

平行線をたどる議論を前に、“事業の方向転換” が必要だと、知事選に挑む決意を新たにしていました。

（宮沢 由彦氏）

「今の硬直した状態はトップを変えるしかない。それを県民の皆様に訴えていく」

■新人 筒井 涼介氏(32)「共産党県常任委員」

4人の中では、最も遅い今月5日に立候補を表明した筒井 涼介氏。

（筒井 涼介氏）

「経済優先、利権優先で、県民に冷たい政治を終わらせたい。県民に温かい長崎県を作りたい。その思いで私は、長崎県県知事選に立候補することを決意した」

今年行われた参議院議員選挙では、石木ダム建設事業の見直しや、県民の所得向上などを訴え、約3万票を集めたものの落選。

今回、労働団体などで構成する「民主長崎県政をつくる会」の支援を受けて、再び選挙戦に挑みます。

（共産党県委員会 堀江 ひとみ委員長）

「(石木ダム建設事業は)、来年にも本来 工事を発注するという時期に見直しはない。継続か中止か、二者択一だと思う」

石木ダムの建設反対に加え、最低賃金の全国平均並みへの引き上げといった政策を掲げています。

（筒井 涼介氏）

「今の暮らしに対して、給料が低いという声をたくさん聞いてきた。皆さんの代弁者として、県知事選を戦っていきたい」

県政の “継続”か。

それとも、“刷新”か。

現職の政治資金を巡る問題に端を発し、混迷の様相を見せる県知事選挙。

来年1月22日告示、2月8日が投開票です。