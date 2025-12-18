丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「丸亀製麺 調味料五種セット」を12月17日から全国の丸亀製麺で販売を開始した。

丸亀製麺の打ち立てのうどんを「自分好みの1杯」として楽しんでもらうため、店内に用意しているオリジナルパッケージの調味料。これまで店内でしか使えなかった調味料だが、多くの消費者からの「丸亀製麺の調理料を自宅でも使いたい」「味変に最適」などの声に応えて、今回初めて持ち帰り用として販売する。8月に実施したテスト販売では、売り切れになる店舗があるほどの好評を得て、もっと多くの人に楽しんでもらうべく、贈りものなどの需要が多く予想されるこの時期に全国販売へと踏み切りった。



「丸亀製麺 調味料五種セット」

「釜玉うどん」や「おろし醤油うどん」のお供でおなじみの「だししょうゆ」、うどんには欠かせない「香七味」、天ぷらと相性抜群の「だしソース」、甘めの味わいの「天丼たれ」は、丸亀製麺のオリジナルとなっている。他、どんな料理にも合う「やきしお」を加え、計五種をひと箱に詰めた。



「丸亀製麺 調味料五種セット」パッケージ

卓上にそのまま置ける特製ボックス付きで、自宅のテーブルに置いても取り出しやすく、コンパクトに収納できる。専用の紙袋に入れて渡すため、お土産はもちろん、贈りものにもおすすめとなっている。ぜひ自宅での普段の食事でも、丸亀製麺の味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］2000円（税込）

［発売日］12月17日（水）

丸亀製麺＝https://jp.marugame.com