セブン₋イレブン・ジャパンは、クリスマスシーズンに向けて、「店舗・数量限定」で店内のオーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」の予約受付を実施している。なお、予約はセブン−イレブン店頭での受け付けとなり、指定した受取日時に店頭で支払いと受取りとなる。なお、取り扱いのない店舗や商品がある。また、予約が終了していることもある。

店内のオーブンで焼き上げて提供するという新たな取り組みで、焼きたての丸鶏は専門店さながらのジューシーでしっとりした食感と、テーブル映えする豪華なビジュアルが特長となっている。さらに丸鶏は、胸・もも・ささみ、手羽など複数の部位を味わえる満足感があり、みんなでシェアする楽しさも魅力だという。

また同時に、店内調理による焼きたてピザや、丸鶏との相性が抜群のバゲットもラインアップ。組み合わせれば、手軽に本格クリスマスディナーが完成する。今年のクリスマスは、セブン−イレブンが届ける新しい食の体験で、特別なひと時を楽しんでほしい考え。

「お店で焼いた 丸鶏のローストチキン」は、シンプルな味付けで仕上げることで、鶏本来の旨味が引き立ち、しっとりジューシーな食感が楽しめる。丸ごと1羽ならではの複数の部位を味わえる満足感は、家族や大切な人と囲む食卓に特別感を演出する。



「お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ」

「お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ」は、ローストチキンとジェノベーゼソースを贅沢にのせたクリスマス限定のピザ。香ばしさと濃厚な風味が、丸鶏ディナーと相性抜群となっている。



「お店で焼いたピザ ペパロニサラミ」

「お店で焼いたピザ ペパロニサラミ」は、直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なる）。ペパロニサラミをたっぷりのせており食べ応え抜群だとか。丸鶏のシンプルな旨味を引き立て、パーティーメニューに最適となっている。



「お店で焼いたピザ マルゲリータ」

「お店で焼いたピザ マルゲリータ」は、直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なる）。トマトとチーズの王道の組み合わせ。丸鶏と合わせて食卓のバランスが整う一品となっている。



「お店で焼いたピザ 照り焼きチキン」

「お店で焼いたピザ 照り焼きチキン」は、直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なる）。甘辛い照り焼きソースで仕上げた人気のメニューで、子どもから大人まで楽しめる味わいとなっている。



「お店で焼いた バゲット」

「お店で焼いた バゲット」は、横約38cm×縦約6.5cm×高さ約4cm。外はパリッと、中はもっちりとした食感のバゲットになっている。丸鶏の肉汁と合わせて楽しむなど、クリスマスディナーをさらに引き立てる。

［小売価格］

お店で焼いた 丸鶏のローストチキン：1834円

お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ：1112円

お店で焼いたピザ ペパロニサラミ：815円

お店で焼いたピザ マルゲリータ：723円

お店で焼いたピザ 照り焼きチキン：815円

お店で焼いた バゲット：297円

（すべて税別）

［引き渡し開始日］12月19日（金）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp