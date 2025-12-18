松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、12月23日10時から「煮込みビーフシチューハンバーグ」を販売する。

寒い日には、心も体も温まる料理が一番、そんな日にぴったりのごちそうメニューを販売する。冬のごちそうでもある「ビーフシチュー」の牛肉はごろっと大きな肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせたまさに贅沢な逸品となっている。



左から：「煮込みビーフシチューハンバーグ定食」「煮込みビーフシチューハンバーグ」

さらに今回は、贅沢なビーフシチューの中に、なんと大胆にもハンバーグが加わった。濃厚でありながら、深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群となっている。また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立て、最後のひとくちまで美味しく楽しめる、ボリューム満点のメニューだという。ぜひこの機会に、寒い冬をやさしく包む「煮込みビーフシチューハンバーグ」を賞味してほしい考え。

［小売価格］

煮込みビーフシチューハンバーグ定食：1280円

煮込みビーフシチューハンバーグ：1180円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

（すべて税込）

［発売日］12月23日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp