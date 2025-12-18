日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「ケンタお重」を12月26日から数量限定で発売する。

KFCの“おせち”として毎年好評を得ている「ケンタお重」が、今年も年末年始の食卓を華やかに彩る。

「ケンタお重」には、KFCの看板メニュー「オリジナルチキン」をはじめ、幅広い世代に愛される「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」、さらに迎春にぴったりな“えび”を使った「えびぷりぷりフライ」を重箱に詰め込んだ、贅沢なラインアップを用意した。



「えびぷりぷりフライ」

この時期だけの特別メニュー「えびぷりぷりフライ」は、サクッとした衣とぷりっとした食感が楽しめる逸品。別添の特製タルタルソースとの相性も抜群だという。さらに、セットやパックと一緒に購入すると、1ピース270円でいくつでもおトクに購入できる。

「ケンタお重」は、松・竹・梅の3種類から選べるラインアップで、年末年始のごちそうにぴったりだとか。家族や友人とともに、KFCならではの味わいを楽しんでほしいという。加えて、今年も「クーポンつきケンタおみくじ」が登場する。小吉は「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉は「バーガー」無料券、大吉なら「トクトクパック4ピース」無料券が当たる。結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換え可能。外れてしまっても、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。

来年の幕開けは、「ケンタお重」を囲んで華やかに。ぜひ、近くのKFC店舗で買い求めてほしい考え。

［小売価格］

ケンタお重

梅（2段重）：2990円（単品積上げ価格3480円）

竹（3段重）：3490円（単品積上げ価格4390円）

松（3段重）：3990円（単品積上げ価格5300円）

ケンタお重サイド：990円（単品積上げ価格1350円）

※「ケンタお重」と一緒に購入すると、「ケンタお重サイド」1つ990円でいくつでも購入できる

えびぷりぷりフライ：290円

※セットやパックとご緒に購入すると、1ピース270円でいくつでも購入できる

※お重は紙製

※お重（松・竹・梅）1セットにつき1枚、抽選で人気商品の無料券があたる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いている

※「バーガー無料券」で選べるのは、チキンフィレバーガー／和風チキンカツバーガーの2種のみとなる

※「クーポンつきケンタおみくじ」の有効期限は来年3月31日（火）

※一部店舗では利用できない

（すべて税込）

［発売日］12月26日（金）

