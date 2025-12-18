◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権（12月16日〜22日、ブラジル）

バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。予選ラウンド2日目で、西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)と、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャの直接対決が実現しました。注目の一戦は、フルセットの激闘の末ペルージャに軍配が上がりました。

大阪Bは、今大会得点ランキング首位独走中のミゲル・ロペス選手が圧巻の29得点でチームを牽引。強敵・ペルージャを相手に、第1セットを25-23で奪取します。

一方のペルージャは、サーブとブロックで大阪Bを圧倒し第2、第3セットを25-16、25-22で連取。欧州王者の意地を見せます。

接戦の末、第4セットは大阪Bが25-23で死守し、試合はフルセットに突入します。

勝敗を決する第5セットは、両者譲らずデュースへともつれ込みます。互いの意地と意地がぶつかり合い、一進一退の攻防を繰り広げて20点台に突入。この激闘を制したのは、欧州王者・ペルージャでした。

なお勝利したペルージャは、ブロックポイントで大阪Bの8点を大きく上回る18点を獲得しています。

この試合で、大阪Bの西田選手はチーム2位の14得点、富田将馬選手がチーム3位の13得点をマークしています。

ペルージャの石川選手の出場はなく、日本人対決は実現しませんでした。

▽試合結果ペルージャ(イタリア)3-2大阪ブルテオン(日本)23-25、25-16、25-22、23-25、23-21