毎月のPayPayカードの支払いに「PayPayポイント」「PayPayマネー」が充当可能に - 利用方法、条件は?
PayPayは12月15日、毎月の「PayPayカード」の支払いに、「PayPayポイント」および「PayPayマネー」を充当できるようになったと発表した。
利用方法
同機能は、支払い金額の仮確定(毎月12日頃)から、支払い金額の確定(毎月20日または金融機関によって15日)までの間に手続きを行うことで利用できる。これにより、貯まったPayPayポイントや、残高としてチャージしたPayPayマネーの使い道がさらに増え、また、PayPayカードの支払い方法も多様化した。利用上限は、回数が当月合計30回、金額が当月合計100万円までとなる。
充当した金額分は、PayPayカードへの支払いが完了したものとみなされ、PayPayカードの支払い日である毎月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日)を待たずに、PayPayカードの利用可能額にも反映される。詳細は「PayPayポイントで支払う」で確認できる。
なお、LINEヤフーから発行されているPayPayポイント(期間限定)や、PayPayマネーライトは、本機能の対象外となる。
「PayPayカード」支払いへの充当における利用条件
利用方法
同機能は、支払い金額の仮確定(毎月12日頃)から、支払い金額の確定(毎月20日または金融機関によって15日)までの間に手続きを行うことで利用できる。これにより、貯まったPayPayポイントや、残高としてチャージしたPayPayマネーの使い道がさらに増え、また、PayPayカードの支払い方法も多様化した。利用上限は、回数が当月合計30回、金額が当月合計100万円までとなる。
なお、LINEヤフーから発行されているPayPayポイント(期間限定)や、PayPayマネーライトは、本機能の対象外となる。
「PayPayカード」支払いへの充当における利用条件