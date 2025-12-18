丸亀製麺が初めて「調味料五種」を全国販売　テスト販売では「売り切れ」となった店舗も

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「丸亀製麺 調味料五種セット」を2025年12月17日（水）から、全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）で販売開始した。

丸亀製麺の調味料は、これまで店内でしか使用できなかった。しかし、来店客から「丸亀製麺の調理料を自宅でも使いたい」「味変に最適」などの声が多数あがったため、今回、初めてテイクアウト用として全国販売にいたった。2025年8月に実施したテスト販売では、売り切れになる店舗が出るほど好評だったという。

「釜玉うどん」や「おろし醤油うどん」でおなじみの「だししょうゆ」、うどんには無くてはならない「香七味」、天ぷらと相性抜群の良い「だしソース」、甘めの味わいの「天丼たれ」は、丸亀製麺のオリジナル。他、どんな料理にも合う「やきしお」を加え、今回、計5種での販売となる。さらに、自宅の卓上にそのまま置ける「特製ボックス付き」。コンパクトに収納できる。また専用の紙袋に入れてもらえるため、贈りものとしても利用できる。

〈商品概要〉

■販売価格：2,000円（税込）

■販売開始日：2025年12月17日（水）〜なくなり次第販売終了

■販売店舗：全国の「丸亀製麺」

【店舗別の販売状況はこちら】

※店舗により販売開始、終了日が異なる場合がある

※一部店舗では販売していない

〈調味料詳細〉

【だししょうゆ】

利尻昆布とかつおだしの旨みがつまった香り高いだししょうゆ。

【だしソース】

フルーティでさわやかな甘さとだしの香りが特徴的なオリジナルのソース。

【天丼のたれ】

かつおだしが香る甘めのたれは、どんな天ぷらにもよく合うと好評。

【香七味】

ピリッとした辛味と柑橘のさわやかな香りが特徴。

【やきしお】

赤穂の天塩を焼いた、まろやかな味わい。

