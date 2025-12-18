ゴールした女性選手を待っていたのは韓国監督による執拗な“身体接触”… 懲戒受け「悔しい」と再審請求

女性ランナーへの不適切な“身体接触”で注目を集めた三陟（サムチョク）市庁陸上チームのキム・ワンギ監督をめぐる論争が、懲戒処分と実態調査へと発展している。

【画像】女性ランナーへの“身体接触”の瞬間

ひとつの接触シーンをきっかけに始まった議論は、最終的に組織全体の問題点を点検する段階へと広がった。

キム監督は11月23日に行われた「2025仁川（インチョン）国際マラソン大会」で、ゴールした所属のイ・スミン選手を抱き寄せ、タオルをかけた。

この過程でイ・スミンは不快感を示してキム監督を押しのけ、その様子は現場映像や写真を通じて急速に拡散した。以降、各種メディアやオンラインコミュニティ、SNSを中心に、その行為の適切性をめぐる賛否が続いた。

キム監督「悔しい」再審請求へ

議論が拡大すると、三陟市体育会はこの案件をスポーツ公正委員会に付託。三陟市体育会は12月10日、スポーツ公正委員会を開き、キム・ワンギ監督に対して「資格停止1年6カ月」という重い懲戒を議決した。

懲戒理由は、職務怠慢、職権乱用、人権侵害、ハラスメントなどで、イ・スミンとの接触シーンをめぐる論争や、その後に提起された選手らの申立てを総合的に考慮した決定だった。

ただし、一部で指摘されていた過度な身体接触の問題については、懲戒理由からは除外されたと伝えられている。

（画像＝KBSスポーツ）ゴール後、問題となったシーン

それでも世論は容易に沈静化していない。キム監督は懲戒決定後、「悔しい」として再審請求と弁護士選任の計画を明らかにし、強く反発している。

しかし、事件の波紋は監督個人にとどまらず、三陟市の体育行政全般へと広がりつつある。

三陟市は12月15日、職場運動競技部全体を対象とした総合実態調査の実施計画を公式化した。三陟市は「体育界における人権侵害を予防し、再発を防止するための措置」と説明し、今回の件を契機に組織全体を点検する方針を示した。

『ニュース1』の報道によると、今回の実態調査はキム監督の懲戒を受けて推進されるもので、選手および指導者全員を対象に、アンケート調査、個別面談、現場点検などを並行して行う予定だ。

調査項目は、指導方法や勤務環境、人権感受性、組織内の意思疎通構造など、職場運動競技部の運営全般を網羅する。

三陟市の関係者は『ニュース1』を通じて、「三陟市体育会スポーツ公正委員会による監督への懲戒を非常に重く受け止めている」としたうえで、「今回の実態調査を通じて組織文化全体を点検し、再発防止策を講じ、選手たちが安全で健全な環境で競技に専念できるようにしたい」と述べた。

また『ニュース1』は、「イ・スミンは身体接触をめぐる論争以外にも、練習方法や意思疎通の過程全般に問題があったとして、市体育会にキム監督に対する申立書を提出した」と伝えている。さらに「他の選手たちも、言動や大会準備の過程などに問題があったとして、追加の申立てを行った」と付け加えた。

監督個人の行為をめぐる論争は、いまや三陟市職場運動競技部全体の運営と人権感受性を点検する局面へと移行している。今回の実態調査がどのような結論に至るのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）