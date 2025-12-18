来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権（東京・代々木第一体育館）が、あす19日に開幕する。

フィギュア男子エース鍵山優真 強気の「大台到達」宣言で目論むライバルへの揺さぶり

男子シングルは2022年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22）が、2大会連続の代表入りを有力視されている。

五輪本番では、先のグランプリ（GP）ファイナルで3連覇を達成したイリア・マリニン（21=米国）に挑むことになるが、もうひとりの難敵の存在も決して無視できない。

ウクライナへの軍事侵攻により、国際大会への出場を制限されていたロシアとベラルーシから中立選手としての参加を許可されたピョートル・グメンニク（23=ロシア）だ。ロシア男子のエース格であるグメンニクは、21-22年シーズンを最後に国際大会から遠ざかっていたが、今年9月に国際スケート連盟（ISU）主催の五輪世界最終予選（ОQT）で復帰。2位の韓国選手に30点以上の大差をつけて優勝し、五輪初出場を決めた。

非公認記録ながら鍵山のシーズンベストよりはるか上

鍵山とはジュニア時代から切磋琢磨しており、19年12月のジュニアGPファイナルは、揃って表彰台を逃したものの、翌20年3月の世界ジュニア選手権（エストニア）では鍵山（231.75点）が、僅差でグメンニク（231.12点）を抑えて2位に入っている。

ロシアのエースは、マリニン（333.81点）、鍵山（310.05点）同様、自己ベストは300点を超えている。今年11月のロシアGPでキャリアハイの311.12点を叩き出しており、これは鍵山が先のGPファイナルでマークした302.41点のシーズンベストをはるかに上回っている。

もちろん、グメンニクの得点はロシア国内の大会でのもので、ISU非公認。263.14がISU公式大会での自己ベストとはいえ、難度の高い4回転の連続ジャンプを繰り出すなど、300点超えのポテンシャルを秘めているのだ。

先のОQTではレベルの高い滑りを披露し、ISUのレフェリーに好印象を与えただけに、鍵山は中立選手の突き上げを食らうかもしれない。