開発中のGRヤリス特別仕様車やコンセプトモデルなどを展示！

東京オートサロン2026｜GR出展イメージ図

東京オートサロン2026のTGRブースでは、12月5日にプロトタイプが初公開された新たなフラッグシップモデル「GR GT」とレーシングカー「GR GT3」をはじめ、車両やパーツなどを展示。ダイハツや豊田自動織機などとともに北ホールに出展し、トヨタグループ一丸となって同ショーを盛り上げる。

「GR GT」と「GR GT3」の車両展示では、両車においてトヨタ初採用となるオールアルミニウム骨格や4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジンのカットモデルも披露され、間近で目にすることができる。

また、現在開発中のGRヤリス特別仕様車「GRヤリスMORIZO RR」や、「GRヤリス・セバスチャン オジェ9x ワールドチャンピオンエディション（仮称）」など、コンセプトモデルを含む複数の車両もブースを彩る。

GR GT関連など新発売のグッズを複数用意

1/43スケールモデルカー GR GT／LEXUS LFA／TOYOTA 2000GT 3台セット（税込6万9850円 ※予定）

会場内に設けたグッズストアではTGR公式グッズを販売。放映中のTVCM『THE OVERTAKE』をモチーフとした、トヨタ2000GT、レクサスLFA、GR GTの1/43スケールモデルカー3台セットをはじめ、GR GT3の1/43スケールモデルカー、アイウェアブランド「オークリー（アメリカ）」とコラボレーションしたサングラス、アパレルブランド「ニューエラ（アメリカ）」との新作コラボレーショングッズなど、東京オートサロンにおいて新発売となるグッズが用意される。

GRヘリテージパーツは2026年発売予定の試作品を展示

GRヘリテージパーツからは、A80スープラ用ダッシュボードの試作品が参考展示される予定だ。会場ではこの部品を、販売中のメーター周辺のパネル復刻部品と組み合わせて展示する。

そのほか、2026年5月発売予定のAE86用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド／シリンダーブロックをはじめ、2026年に発売を予定しているA70／A80スープラ、ランドクルーザー用の復刻部品を複数出展する予定。

GRパーツからは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、より多くのシチュエーションで愛車のポテンシャルを引き出した走りが楽しめる新商品「GRパフォーマンス・ソフトウェア」を体感できる展示を予定。そのほか、今後発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示など多数のパーツも出展される。

GR GT、GR GT3、ラリー車両のデモランあり！

GR GT3（プロトタイプ）

トークショーではモリゾウや国内外で活躍するTGRドライバーたちが出演するさまざまな企画を予定。屋外会場では、GR GT、GR GT3、およびラリー車両を用いたデモランが行われる。なお、GR GTとGR GT3の走行は、プロモーション映像を除けば東京オートサロン2026が世界初公開だ。

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

https://www.tokyoautosalon.jp/2026/