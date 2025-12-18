アルファ・ロメオ115周年祭の会場で。トゥナ・トューマーさんと（左）と彼の愛車1971年「アルファ・ロメオ1.3ジュリア1.3スーパー」。

アルファ・ロメオ“第2の故郷”に集結

2025年はアルファ・ロメオの創立115周年。それを記念するファンイベントが6月22日、ミラノ郊外アレーゼのアルファ・ロメオ博物館で催された。

簡単に歴史をおさらいしておこう。ミラノ市内ポルテッロにA.L.F.A.（Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ロンバルディア自動車製造会社）が設立されたのは1910年6月24日のこと。数年後、ナポリの実業家ニコラ・ロメオが継承し、アルファ・ロメオとなった。

約350台の歴代モデルが広いパーキングをたちまち埋め尽くした。

第二次世界大戦後の高度成長期である1963年、本社工場をポルテッロからアレーゼに移転。今回の舞台となった博物館は、その付属施設として1976年に開館したもので、2010年代に入って生産施設が役目を終えたあとも存続し、現在に至っている。

イベント当日は開場前から国境を越えてきた国外組も含め、多くのファンが愛車で押しかけた。公式発表によると参加者は約1300人、台数は350台、参加クラブ数は300に達した。

会場となったアルファ・ロメオ博物館の館内。当日はブランド創立115周年とともに、館内の大幅リニューアル10周年も祝った。

最初のアトラクションは、併設ミニ・サーキットを使った規定タイムトライアル。プラス・マイナス15秒以内が合格だ。

計測にあたっていたのは「アルファ・ロメオ保存会」のベアトリーチェさんとエリーさん。

規定タイムトライアルで。メンバーのクルマを見守るミト愛好会「スクアドラMiTo」の女子。

ブランドのポテンシャルを見た

若いアルフィスタの姿も数々みられた。特筆すべきは、自身の年齢よりはるか前に生産されたモデルでやってきた若者たちも少なくなかったことだ。

パレード前の待機タイム。手前は名門カロッツェリア「ピニンファリーナ」が車体製造を担当した「33スポーツワゴン」である。

ダヴィデ・ライネーロさんは1996年生まれ。愛車は1989年「75」の燃料噴射仕様1.8 IEだ。ある高齢者が長年走らせずに保管していたクルマを譲ってもらったのだという。

助手席にいたガールフレンドのアレッシアさんは「乗ってるとかなり暑いわよ」と訴えていたが、ダヴィデさんの語りは、車内温度よりも熱かった。ド・ディオン×トランスアクスル、インボードブレーキなどブランド伝統の技術を満載した“最後のアルファ・ロメオ”と定義する。

1989年「75」でやってきたダヴィデさんとアレッシアさん。

ダヴィデさんの75はインジェクション版の1.8 IEである。

23歳のトゥナ・テューマーさんはトリノのカーデザイン会社に勤務するトルコ出身のデザイナーだ。彼の相棒は本人より31歳“年上”の1971年「ジュリア・スーパー」である。それも、なんと「免許取得後、初めての愛車です」という。「元アルファ・ロメオのデザイナーだった恩師の影響を受けて購入しました」と教えてくれた。

イベント前日に突如ヘッドランプが消えてしまい慌てて修理したというトゥナさん。それ以前に、もともとのエンジンは修理不能の状態になったため換装。筆者からすると、トゥナさんのカーライフはリングに叩きつけられても、跳ね返って復讐するレスラーのごとくである。

それでもジュリア・スーパーに乗り続ける理由を聞くと、トゥナさんは「この個性です」と即答した。プロのカーデザイナーである彼にとって、ジュリア・スーパーのキャラクターは、他のブランドでは得られないインスピレーション源なのである。

「この強烈な個性は、他のクルマでは到底得られません」と熱弁するトゥナさん。

近年、アルファ・ロメオの新車価格はカテゴリーの上級移行にしたがって上昇。すべての若者が誰でも容易に手に入れられるとはいえなくなった。これに関しては、会場内で開かれたクラブミーティングで、ファン代表によって博物館学芸員ロレンツォ・アルディツィオ氏を前に読み上げられた要望書でも指摘された。

しかしながら歴史、フォルム、設計思想といった多様な要素で若い世代たちを魅了してしまう。それこそアルファ・ロメオというブランドの、スペック表には記されていないポテンシャルなのである。

会議場「ジュリア・ホール」で開かれた世界クラブミーティングで。アルファ・ロメオ史の生き字引的存在であるロレンツォ・アルディーティ学芸員は、ファンたちの要望に真摯に耳を傾けていた。

ミケーラ・カンジェーミさん。10年以上にわたり、博物館でさまざまなイベントを企画し、好評を博してきた。

ミーティング後の記念写真。左には「33ストラダーレ」の空力特性研究用モックアップが置かれている。

午後には「33ストラダーレ」の空力開発担当者による解説が行われた。

選抜された115台がテープに沿ってクルマを整列させ……。

フラッシュモブ成功！（photo：Stellantis）