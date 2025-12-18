年末年始の人気観光地ナンバーワンは大阪市！2位は京都で3位は舞浜…旅行費用は“去年並み”が6割

世界有数の旅行関連サイト「トリップアドバイザー」は、2025年冬の人気観光地ベスト10と、年末年始の人気観光地ベスト5を発表した。

調査は日本を含む世界6カ国の旅行者を対象に行われ、サイトの利用状況データと合わせて旅行動向の分析を行ったという。

この冬に「旅行を計画している」と回答した日本人旅行者の割合は56％で、そのうち国内旅行が83%、海外旅行が6%、国内旅行と海外旅行の両方が11%だった。

旅行の理由・目的は、「祝日のため」が33%、「ウィンタースポーツとアクティビティ」が24%、「学校が冬休みのため」が13%、「冬祭りのため」が11%だった。

旅行にかける費用については、「2024年より多い」との回答が30％、「2024年と同じ」が62%、「2024年より少ない」が8%だった。

冬の国内旅行の人気ナンバーワンはウィンタースポーツがさかんな新潟県の県庁所在地・新潟市で、2位は日光東照宮や華厳の滝が有名な日光市だった。

年末年始の国内旅行先は1位がUSJや道頓堀、新世界など多くの観光スポットがある大阪市、2位は国際的な観光都市・京都市だった。

ランキングは以下の通り。

●冬の人気観光地（国内）

1位 新潟市（新潟県）

2位 日光市（栃木県）

3位 鹿児島市（鹿児島県）

4位 佐世保市（長崎県）

5位 長崎市（長崎県）

6位 天神（福岡県）

7位 京丹後市（京都府）

8位 岡山市（岡山県）

9位 高輪（東京都）

10位 仙台市（宮城県）

●冬の人気観光地（海外）

1位 バンコク（タイ）

2位 ソウル（韓国）

3位 ホノルル（アメリカ）

4位 パリ（フランス）

5位 ホーチミン（ベトナム）

6位 ロンドン（イギリス）

7位 中山区（台湾）

8位 バルセロナ（スペイン）

9位 クアラルンプール（マレーシア）

10位 ローマ（イタリア）

●年末年始（12月24日〜1月2日）の人気観光地（国内）

1位 大阪市（大阪府）

2位 京都市（京都府）

3位 舞浜（千葉県）

4位 横浜市（神奈川県）

5位 箱根町（神奈川県）

●年末年始（12月24日〜1月2日）の人気観光地（海外）

1位 バンコク（タイ）

2位 ソウル（韓国）

3位 香港（中国）

4位 ホノルル（アメリカ）

5位 シンガポール