年末年始の人気観光地ナンバーワンは大阪市！2位は京都で3位は舞浜…旅行費用は“去年並み”が6割

世界有数の旅行関連サイト「トリップアドバイザー」は、2025年冬の人気観光地ベスト10と、年末年始の人気観光地ベスト5を発表した。

調査は日本を含む世界6カ国の旅行者を対象に行われ、サイトの利用状況データと合わせて旅行動向の分析を行ったという。

この冬に「旅行を計画している」と回答した日本人旅行者の割合は56％で、そのうち国内旅行が83%、海外旅行が6%、国内旅行と海外旅行の両方が11%だった。

旅行の理由・目的は、「祝日のため」が33%、「ウィンタースポーツとアクティビティ」が24%、「学校が冬休みのため」が13%、「冬祭りのため」が11%だった。

旅行にかける費用については、「2024年より多い」との回答が30％、「2024年と同じ」が62%、「2024年より少ない」が8%だった。

冬の国内旅行の人気ナンバーワンはウィンタースポーツがさかんな新潟県の県庁所在地・新潟市で、2位は日光東照宮や華厳の滝が有名な日光市だった。

年末年始の国内旅行先は1位がUSJや道頓堀、新世界など多くの観光スポットがある大阪市、2位は国際的な観光都市・京都市だった。

ランキングは以下の通り。

●冬の人気観光地（国内）
1位　新潟市（新潟県）
2位　日光市（栃木県）
3位　鹿児島市（鹿児島県）
4位　佐世保市（長崎県）
5位　長崎市（長崎県）
6位　天神（福岡県）
7位　京丹後市（京都府）
8位　岡山市（岡山県）
9位　高輪（東京都）
10位　仙台市（宮城県）

●冬の人気観光地（海外）
1位　バンコク（タイ）
2位　ソウル（韓国）
3位　ホノルル（アメリカ）
4位　パリ（フランス）
5位　ホーチミン（ベトナム）
6位　ロンドン（イギリス）
7位　中山区（台湾）
8位　バルセロナ（スペイン）
9位　クアラルンプール（マレーシア）
10位　ローマ（イタリア）

●年末年始（12月24日〜1月2日）の人気観光地（国内）
1位　大阪市（大阪府）
2位　京都市（京都府）
3位　舞浜（千葉県）
4位　横浜市（神奈川県）
5位　箱根町（神奈川県） 

●年末年始（12月24日〜1月2日）の人気観光地（海外）
1位　バンコク（タイ）
2位　ソウル（韓国）
3位　香港（中国）
4位　ホノルル（アメリカ）
5位　シンガポール